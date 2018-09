Cristian Saralegui

Su imponente presencia, su larga barba, su vestimenta y su aura hacen que Gurubachan Singh Khalsa no pase inadvertido. Maestro de Kundalini Yoga, estudió bajo la tutela de Yogi Bhajan durante 36 años, técnicas que ha difundido en más de 60 países. Es su cuarta visita a Punta Arenas, en el marco del Tour Breathe, y que lo tiene como el principal invitado del Segundo Festival de Yoga Kundalini en la Patagonia, que comenzó ayer en el Centro Deportivo Integral, lugar en que hoy continuará desarrollando charlas y talleres de forma gratuita.

Durante la semana, Gurubachan Singh Khalsa estuvo difundiendo estas técnicas en programas de televisión en Santiago, y realizando además, una sesión especial en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

“Es mi cuarta vez aquí en el inicio del mundo. Todos llaman a Punta Arenas el fin del mundo, pero no es así, es el inicio, porque las raíces crecen de abajo hacia arriba, no al revés, y esta es la base de una columna, y Chile es la columna de Sudamérica”, partió diciendo este maestro nacido en Estados Unidos, hace 68 años.

Como el nombre del tour lo indica, la base de este recorrido mundial es para enseñar técnicas de respiración, que mejoran sustancialmente la vida de las personas, además de ejercicios y técnicas propias del yoga. Para el maestro, “los desafíos y sufrimientos son los mismos: mucha ansiedad, miedo del futuro, inseguridad, confusión. Y es a través de estas técnicas que uno puede manejar su vida muy bien. Las técnicas son muy fáciles, mis nietos de 7 años lo hacen. Tienes que respirar, comer, uno tiene que comer bien para tener su salud, y tener energía y vitalidad; pero también tienes que aprender a respirar para vivir bien, tener tu salud, tranquilidad y felicidad, porque es la respiración la que te da todo esto, porque es la manera de controlar la mente, que siempre dice mentiras”, explica.

En términos sencillos, Gurubachan Singh Khalsa, sostiene que “la mente sigue el patrón de la respiración. Si la respiración es muy superficial, muy rápida, la mente estará muy agitada, con mucha ansiedad, siente mucha inseguridad, confusión, emoción, duda, conmoción; pero si tú puedes tranquilizar la mente, es a través de bajar y disminuir la cantidad de tu respiración a minuto, en vez de respirar 27 veces por minuto, puedes practicar menos de 8 y eso implica práctica, para que sea hábito en tu vida”.

Contrario a lo que siempre se señala, el maestro recalca que la meditación no es una terapia espiritual, porque “somos seres espirituales, viviendo la experiencia de ser humano y esas terapias son maneras que tú puedes vivir como ser humano en su forma excelente. Uno toma un baño en la mañana para no oler feo ¿es espiritual? no; tú lavas tus dientes a diario, para que no huela feo y cuidar lo que tienes ¿es espiritual? no ¿por qué pensamos que meditando es una manera de lavar la mente a diario es espiritual? cuando tú lo estás haciendo para que tu mente no huela feo y cuál es el olor de la mente: la inseguridad, ansiedad, miedo del futuro, autoestima muy baja, confusión, dudas; estas técnicas son para vivir como ser humano en su forma más excelente”, graficó Gurubachan Singh Khalsa.

El maestro reconoce que las búsquedas de la gente, en general, son similares, como “qué puedo hacer para el estrés y depresión; manejar emociones, cómo tener una comunicación con mí mismo para comunicar bien con mi pareja, las preguntas que se hace todo el mundo. Toda la humanidad está sufriendo, y en esta temporada cuando está todo muy acelerado, y la mente muy acelerada, es muy difícil mantener tus valores en tu vida, muy difícil comportarse bien, mantener el equilibrio, una temporada en que el estrés está atacando el sistema nervioso y con eso, quebrando el equilibrio del sistema endocrino, que está afectando el sistema inmunológico; es como un efecto dominó. Todo va interrelacionado, por eso no podemos separar el espíritu del físico, porque es un ser”.

Pero puntualmente, percibe que en esta región “tenemos un problema, sobre todo el invierno, cuando hay mucha oscuridad, problemas con drogas, alcohol, depresión; mejor que aprendamos ahora en la primavera técnicas para que cuando lleguemos al invierno, tú puedas tener una vida mucho más tranquila, en equilibrio, más salud, prosperidad. Es como renovación para tu propio ser. Es como pasa en Alaska, Canadá, Rusia, todos toman, toman, vodka vodka, es lo mismo en el invierno de aquí. Entonces uno tiene que hacer ciertas cosas para mantener su equilibrio”, finalizó el maestro Gurubachan Singh Khalsa, que hoy iniciará sus actividades a las 9,30 horas.