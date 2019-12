Torneo de hockey destaca en Zona Franca

Además de musicales navideños y tango

El hockey sobre hielo regresará en todo su esplendor este fin de semana a Zona Franca, con un destacado torneo que se inició ayer y se extenderá hasta el domingo. Cuatro equipos magallánicos se enfrentarán en diferentes categoría: adultos, Sub 16, Sub 14 y Sub 12. Además, la cita tendrá un duelo donde se enfrentará un equipo femenino contra los arqueros de los cuatro equipos.

El representante del Club Aonikenk, Domingo Vera destacó que “Zona Franca es nuestra casa. Desde siempre nos han brindado el espacio y las oportunidades para disputar diferentes torneos. Un impulso que se ha mantenido a lo largo del tiempo”. Es por ello que el también arquero de Aonikenk invitó a asistir a la pista de hielo de Zona Franca, en horarios de 9,30 a 13 horas y de 19,30 hasta la medianoche.

Música, Tango y villancicos

La jornada de mañana contará con música para distintos gustos. Desde las 15,30 horas, y ya entrando de lleno en ambiente navideño, la Universidad de Magallanes llevará a cabo un coro participativo, donde alrededor de 25 músicos del área coral e instrumental interpretarán tradicionales tonadas de música Latinoamericana, invitando a los participantes a sumarse en un canto fraterno.

“Es un concierto participativo, para que se sumen músicos y personas de todas partes. La idea es que la audiencia pueda participar al son de grandes canciones, como ‘Gracias a la vida’, ‘Volver a los 17’ y más. Todos serán bienvenidos”, invitó la directora de Extensión Universitaria de la Umag, Mónica Araus. Por su parte, la agrupación “Románticos del Tango”, conformado por adultos mayores, se presentará por segundo año consecutivo en Zona Franca, en el marco del Día Internacional del Tango, mostrando partes de milonga, barriada y ritmos de patio

y continuando con la víspera de Navidad, para los fanáticos de los villancicos, la interpretación en vivo estará a cargo de la banda local “Armando Moraga”, quienes deleitarán con los clásicos cantos para grandes y chicos.