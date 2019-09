Treinta dibujos de la biodiversidad marina inician su exposición itinerante

Una muestra diferente de la biodiversidad de la Región de Magallanes comenzó a presentarse ayer en los laboratorios “Jorge Bergeño Alvarez” del Instituto Antártico Chileno, ubicados en Lautaro Navarro 1245. Allí, una treintena de dibujos podrán ser apreciados por el público y que forman parte del cierre del proyecto Fondart de Ciencia y Tecnología “Ilustrando la biodiversidad del fin del mundo”, organizado la Fundación Mar y Ciencia.

La primera parte del proyecto consistió en dos cursos gratuitos, uno en Punta Arenas y otro en Natales, dictados por el licenciado en Artes y ornitólogo, experto en aves, Daniel Martínez; la también licenciada en Artes Loreto Ramírez, ambos de Santiago; y por la bióloga marina e ilustradora científica, Sol Pacheco, de Coquimbo. En ellos, los participantes, de distintas edades, conocieron las especies de la región y de la Antártica, y finalmente, aprendieron técnicas de ilustración en grafito y acuarela, que derivaron en las obras que comenzaron a exponerse ayer en estos laboratorios.

Especies conocidas, como los pingüinos y orcas, se mezclan con otras como el draco antártico, el cangrejo peludo o distintos tipos de moluscos. La muestra estará abierta al público, en este laboratorio, hasta el 30 de septiembre de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Posteriormente se trasladará a Natales, donde podrá visitarse del 2 al 12 de octubre, de 9 a 20 horas y finalmente, llegará al Módulo Central de Zona Franca, donde estará disponible del 14 al 22 de octubre de 11 a 20 horas.

La directora regional de la Fundación Mar y Ciencia, Catalina Velasco, destacó que en cada taller hubo treinta participantes, por lo que hubo que hacer una selección de las obras para esta muestra. “Lamentablemente no pudimos poner todas las obras por un tema de espacio, pero todas van a estar disponibles en redes sociales, página web, pero esta selección fue diversa, no escogiendo las mejores, sino que la biodiversidad marina estuviera bien representada, que hubiera aves, moluscos, mamíferos marinos, organismos que habitan tanto la Región de Magallanes como la Antártica Chilena”.

Respecto del objetivo de los talleres, el director ejecutivo de Mar y Ciencia, Felipe Pizarro, explicó que, para realizar ilustración científica, “hay que tener un conocimiento acabado de lo que uno está dibujando, lo que uno está observando, cosa que el dibujo que se haga sea súper fidedigno a la realidad. Hay una primera parte, en la que se hace una introducción a la biodiversidad regional y a ver los distintos organismos que habitan la zona tanto en Magallanes como en la Antártica y que todos se pudieran empapar de este conocimiento”.

Una de las participantes fue Paola Jaque, de profesión dibujante técnico, por lo que “tengo el trazo muy rígido y esto me sirve para suavizar la muñeca. Siempre he estado en actividades así, pero como era ilustración científica, acuarela, me gustó. Lo encontré muy interesante”, valoró Jaque, cuyo dibujo fue el bosquejo, a lápiz, la figura de un pingüino.

En la inauguración de la exposición estuvo presente el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Leppe, que felicitó la iniciativa: “Uno de los roles del Inach es comunicar Antártica a la gente y dentro de eso, es apoyar iniciativas que tengan dos cosas, calidad técnica y profundidad científica, y esto, la Fundación Mar y Ciencia lo tiene. Son dos de los atributos que uno puede encontrar en proyectos importantes y que son transformadores, porque la gente que no estaba expuesta a esta visión naturalista de las cosas, se le produce una pequeña revolución interna, estar enfrentado a la diversidad biológica, mirarlo con otros ojos e ir avanzando, porque esto es un primer peldaño, después vienen otros niveles. El naturalismo convoca a una forma distinta de apreciar la naturaleza, y te lleva a una nueva dimensión en la relación con ella, apreciarlo es protegerla, esa es la diferencia radical con esta cultura de ciudades, donde vamos cada vez más alejándonos de nuestro entorno natural, estas son iniciativas transformadoras y para ello, el Inach siempre estará disponible”, concluyó.

Finalmente, en representación de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estuvo el jefe de gabinete, Cristián Muñoz, quien indicó que esta muestra “refleja que los Fondart, tanto nacionales como regionales, en términos de recursos, son un gran instrumento para el desarrollo de este tipo de actividad, por lo que estamos muy contentos por la fundación, con el convenio que se hizo y el gran trabajo que han realizado. Para nosotros es muy satisfactorio e invitamos a las instituciones a hacer lo mismo, abrimos postulaciones todos los años damos charlas, todas las líneas tienen capacitación y que la comunidad completa pueda participar”.