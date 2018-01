“Tres anuncios por un crimen” se perfilaba como cinta favorita de los premios antesala del Oscar

El filme protagonizado por Frances McDormand, obtuvo cuatro Globos de Oro y se

posiciona entre las preferidas para obtener los galardones del Sindicato de Actores.

Anoche Hollywood vivía la edición número 24 de los Premios del Sindicato de Actores -”Screen Actors Guild Awards” (Sag)-, los que históricamente se han convertido en una antesala de los premios Oscar.

Aunque menos importante que los Globos de Oro, los premios Sag toman gran relevancia, ya que los miembros del sindicado representan cerca de 1.200 votantes de un total de 6.000 que componen la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, quienes están a cargo de seleccionar a los ganadores de la anhelada estatuilla dorada.

La lista de nominados se divide en reconocimientos para el cine y la televisión. Una de las grandes favoritas, y que ya fue premiada con cuatro Globos de Oro, es la cinta “Tres anuncios por un crimen”. La comedia negra de Martin McDonagh, recibió cuatro nominaciones en tres categorías: Mejor Elenco, Mejor Actriz Principal (Frances McDormand) y Mejor Actor de Reparto (Woody Harrelson y Sam Rockwell).

Otra cinta que destacó en los Globos de Oro, y que se esperaba que lograra recibir galardón en estos premios Sag, es la tragicomedia “Lady Bird”, dirigida por la actriz norteamericana Greta Gerwig y que también se proyecta como una de las favoritas para la estatuilla de oro.

En cuanto a la sección televisiva, la producción de Netflix, “Glow”, competirá en cuatro categorías, mismo número con el que corre el también premiado drama de HBO, “Big Little Lies”.

Respecto a los actores de cine, James Franco (“The Disaster Artist: Obra Maestra”) y Timothee Chalamet (“Call Me By Your Name”), se enlistaban entre los favoritos para recibir el premio a Mejor Actor. Mientras que Frances McDormand (“Tres anuncios por un crimen”) y Saoirse Ronan (“Lady Bird”), iban por el galardón a Mejor Actriz.

Por su parte, Nicole Kidman (“Big Little Lies”) y Susan Sarandon (“Feud: Bette and Joan”), son quienes se proyectaban como ganadoras a Mejor Actriz de Miniserie o Película para TV, y Benedict Cumberbatch (“Sherlock”) y Geoffrey Rush (“Genius”), iban por el mismo galardón pero en su versión masculina.

La entrega de los premios Sag es el segundo gran evento de la temporada de premios , que culminará con la entrega de los Oscar el próximo 4 de marzo. Emol