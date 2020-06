Tres magallánicos destacan entre los becados de la Fundación Cultural Los Jaivas y School of Rock

Más de 700 adolescentes de entre 12 a 17 años de todo Chile postularon a las 12 becas que entrega la Fundación Los Jaivas a través de su alianza con School of Rock, y que, por el alto interés, se amplió a 15 beneficiados, quienes ayer recibieron sus becas, en una ceremonia vía streaming, actividad en la que participaron integrantes de Los Jaivas, los directivos de School of Rock Chile y los profesores de esta academia. Entre los favorecidos destacan tres adolescentes de Magallanes: Vicente Oyarzún e Ivo Matic, ambos de Punta Arenas, y Alejandro Barría, de Puerto Natales.

Como la premisa de enseñanza de esta academia está basada en la práctica, con el objetivo de preparar shows en vivo, la pandemia de Covid-19 obligó a modificar el mecanismo por la creación de videos de canciones a pantalla dividida, los que luego se exhibirán en festivales virtuales que realiza la escuela.

Esta relación entre School of Rock y Los Jaivas nació en 2016, cuando la academia estaba preparando su presentación en Kidzapalooza, ocasión en la que invitaron a la banda para acompañar a los jóvenes en el show que hacía un repaso por la música de distintas partes del mundo. A partir de entonces, han realizado una serie de acciones que han culminado en estas becas que los tiene muy contentos y expectantes por sus resultados.

El natalino Alejandro Barría Muñoz tiene 16 años y participó en la audición tocando el bajo. El joven natalino comenzará sus clases dentro de los próximos días con Roberto Arancibia, académico de School of Rock sede Los Trapenses y bajista y fundador de la banda De Saloon, justamente una de las bandas que escucha.

“Mi situación geográfica no permite que pueda acceder a una academia de música. Lo que quiero estudiar es el bajo eléctrico, un instrumento que me ha acompañado por muchos años y que siento que aporta mucho a la música, tiene diferentes técnicas como la rítmica con el slap o el acompañamiento o la melódica, que me encantan. Mis estilos favoritos son el pop y el rock, principalmente Los Bunkers, De Saloon, el funk rock, mi banda favorita es Chancho en Piedra, y el rock más clásico como Queen y Guns’ N Roses; son artistas que tienen una presencia de bajo muy importante”, expresó en su video Alejandro Barría Muñoz, antes de tocar el tema “Volantín” de Chancho en Piedra.

En tanto, Vicente Oyarzún Ruiz tiene 17 años y estudia en el Liceo San José, así como en el Conservatorio de Música de la Umag. Su instrumento es el piano y en su video, ejecutó una sonatina de Friedrich Kuhlau.

“Tengo todo listo, programado, será una cantidad de meses, con clases online a través de una plataforma que me van a indicar. En este caso escogí una pieza clásica. Yo comencé en el teclado como en octavo, primero medio, y en ese momento tomé una audición para el Conservatorio, me eligieron e invitaron a ingresar. De ahí he ido aprendiendo la técnica y la práctica y además, el respeto y pasión que tengo con el instrumento. Tengo gustos variados, de todos los estilos puedo aprender. Ahora estoy haciendo composiciones, con un amigo comenzamos a sacar covers”, comentó el estudiante, que en la presentación de su video expresó que “la música, más que un arte, es un lenguaje con el que te puedes expresar de diferentes maneras, son muchas emociones y sentimientos”.

Aunque Vicente Oyarzún no podrá asistir a clases a esta academia y tendrá que conformarse con clases online, está muy contento de los comentarios que recibió por su interpretación, incluido de parte de Claudio Parra, legendario integrante de Los Jaivas.

El resto de los alumnos seleccionados proviene de las ciudades de Arica, Región de Arica y Parinacota; Toltén, Región de La Araucanía; Coronel, Región del Biobío; Alto Hospicio, Región de Tarapacá; La Florida y Buin, de la Región Metropolitana; Caldera y Chañaral, en la Región de Atacama; Doñihue, Región de O’Higgins; Quinchao y Maullín, Región de Los Lagos; y Valparaíso, de la Región de Valparaíso.