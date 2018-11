Tributo a Bon Jovi, banda formada por un magallánico triunfa en el extranjero

La agrupación musical fue declarada “Cross Road The Bon Jovi Live Experience” y reconocida como el conjunto que más se asemeja a los roqueros de New Jersey.

Por Mario Isidro Moreno

Bon Jovi es una banda de rock formada en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1983, por su líder y vocalista Jon Bon Jovi.

Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2800 conciertos en 50 países.

Fuera de esto, es considerada Icono Global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.

Debutaron en 1984 con el álbum Bon Jovi, cuyo sencillo “Runaway” se convirtió en el primer himno de la banda. En 1986 se dieron a conocer internacionalmente con el álbum Slippery When Wet, que llegó a ser el álbum más vendido del año 1987 en Estados Unidos y supuso un gran éxito a nivel mundial, llegando a vender 28 millones de copias y convirtiéndose así en uno de los álbumes más exitosos de la historia.

Con estos antecedentes, cabe preguntarse ¿quién se atrevería a pensar siquiera en transformarse en un Tributo de este gran elenco musical?

Pero, de desafíos está lleno el mundo y he aquí que un chileno, puntualmente un magallánico, se atrevió a iniciar este proyecto en el año 1999 y así cuenta su historia:

“Mi nombre es Alejandro Javier Traba Stambuk y actúo con el seudónimo de Alex Stam”.

“Nací el 29 de agosto del año 1971 en Punta Arenas, hermosa ciudad enclavada a orillas del estrecho de Magallanes”.

“Mi padre (Q.E.P.D.) fue el recordado y querido Arturo Traba, funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo, ex locutor deportivo y seleccionado de básquetbol de Magallanes y jugador del Club Liceo. Mi madre es Fanny Stambuk Rajcevic y somos cuatro hermanos: Ricardo, Marisol, Ivonne y yo”.

“Nuestra época de niños transcurrió en la calle 29 de Diciembre, del barrio donde se ubicaba el cerro de los Ladrones por el este y la Molinera Punta Arenas por el oeste. Recuerdo nuestra casita en la esquina de esa arteria con la calle José de los Santos Mardones, en cuyo frente estaba el clásico kiosko de la población, que nos ofrecía La Prensa Austral, revistas y los tradicionales confites regionales”.

“Mis estudios los realicé en el Liceo de Hombres, también en el Instituto Profesional La Araucana. Posteriormente, estudié inglés en la Universidad de Berkeley, California”.

“Mis pasatiempos de juventud eran los tradicionales paseos al campo en verano y los juegos de invierno en las lagunas de patinar, donde comencé a practicar hockey sobre hielo, patines y Roller”.

“En cuanto a mi gusto por la música, comienza a los 8 años cuando integré el Coro del Instituto Don Bosco”.

“Yo tenía 13 años cuando debutó la banda Bon Jovi y mi entusiasmo por este grupo y su estilo musical comenzó, al escuchar su primer disco donde se incluía el tema Runaway”.

Inicio de

proyecto exitoso

“En el año 1999, yo contaba con 28 años cuando decidí iniciar el gran proyecto de formar un grupo Tributo a Bon Jovi. Me encantaba el estilo e incluso comprobaba que yo tenía una gran similitud de voz con el vocalista de esa banda”.

“En esa época aún no había grupos que hicieran Tributo a bandas aún vigentes, de tal manera que me impuse el desafío de hacerlo. Ya la idea la traía desde que salió Bon Jovi al mercado musical”.

“Me atreví a debutar en Punta Arenas, con escasas presentaciones, ya que me fui en esa época a los Estados Unidos”.

“Regresé a Chile en el año 2001 y formé de nuevo la banda en Viña del Mar. Posteriormente viajé a Punta Arenas, donde conocí a Moisés Arancibia, magallánico que actuaba como doble de Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. Este músico regional ya cantaba y participaba en otros grupos y proyectos”.

“Ahí se inició la magia y los deseos de hacer formalmente la banda. Y fue todo un éxito, decidiendo viajar al extranjero”.

“Nos hemos presentado en todo México, donde ya residimos hace tres años. De los músicos originales, quedamos junto a Moisés y hemos agregado artistas de otras nacionalidades”.

“Hemos actuado en varias oportunidades en Las Vegas y, en una ocasión, iniciamos el show denominado “Rock Vault de las Vegas”, además de abrir la actuación de renombrados artistas, con los cuales hemos entablado una profunda y sincera amistad, incluso disfrutar el honor de haber tenido el reconocimiento del bajista de Bon Jovi, Hugh Mcdonald, hacia nuestro grupo como una banda ‘Bon Jovi Experience Fantástica’”.

“En México, hemos recibido mucho cariño por parte del público y los medios, lo que ya nos llevó a ser una banda de renombre”.

“A nivel mundial ya se nos cataloga como el grupo que más se asemeja a la banda original de Bon Jovi. Por esa razón, ya no es una Banda Tributo; es una banda Cross Road The Bon Jovi Live Experience, un concepto nuevo que nace en Las Vegas y que refiere a bandas que no sólo cuentan con la misma voz similar sino además en imagen son parecidas”.

“Ya hemos recibido ofertas para presentarnos en Suecia, Estados Unidos y otros lugares”.

Planes a futuro

“Nuestros planes futuros son estar en el más grande circuito de bandas Live Experience en corto plazo, si es que ya no lo logramos y no nos hemos dado cuenta”.

“De ahí se estableció la necesidad de contar con una product manager y bueno el destino nos cruzó con Ale Marlene Isla, quien está dando un empuje y nuevo aire al proyecto para su proyección a los grandes escenarios a nivel mundial”.

“Con nuestra product Management en Chile, Ale Marlene Isla, de Ale Producciones, estamos proyectando un viaje a Sudamérica en fecha próxima. Ella tiene igualmente vinculaciones con Punta Arenas, porque su abuelo Rubén Isla Velásquez fue un músico de reconocida trayectoria internacional que residió algunos años en Punta Arenas”.

En la actualidad, la banda está conformada por Alejandro Traba, voz, de Punta Arenas, Chile; Moisés Arancibia, coros y guitarra, de Punta Arenas, Chile; Amilcar Monroy Chargoy, batería, de México; Javier Arias Vallejo, teclado y coros, de México y Alex Alonso, bajo y coros, de Argentina.

Los jóvenes puntarenenses Alejandro Traba y Moisés Arancibia, se emocionan con este contacto con su tierra natal. Su corazón magallánico late con prisa con estos recuerdos de este sur extremo, del cual son embajadores musicales para el mundo.

Alejandro, por su parte, guarda en su mente las melodías que su padre, Arturo Traba, cantaba al animar alguna peña en Punta Arenas o Cerro Sombrero cuando, emulando al gran Alberto Castillo o a Jorgito Riverón, y cambiando un poco la letra del candombe “En Buenos Aires”, cantaba “En Punta Arenas (o aquí en Sombrero) …todo el mundo se divierte, todo el mundo se divierte, porque aquí la gente solo sabe amar”.