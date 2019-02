Tributo a Megadeath y Mr. Big encienden el fin de semana

En el Pub Celebrity

Una de las legendarias bandas del trush metal tendrá su noche de tributo en el Pub Celebrity. Este homenaje será realizado por la banda compuesta por Ricardo Soto (guitarra), Mauricio Lara (batería), Mauricio Yáñez (bajo) y Willy (voz), que promete deleitar con un gran compilado de éxitos de esta banda estadounidense, conformada en Los Angeles, California. La cita es hoy, a partir de las 23,55 horas, con una entrada de $2.000.

Para mañana se bajarán un poco los decibeles para el tributo a la banda de Hard Rock, Mr. Big, el cual será realizado por los magallánicos Ricardo Soto (guitarra), Rodolfo Aguilar (bajo), César Barrientos (batería) y Patricio Fuenzalida (voz), los cuales interpretarán grandes clásicos como To Be Whit You o Addicted to That Rush este sábado a las 0,30 horas y la entrada tendrá un valor de $2.000.

Para estas dos presentaciones que ofrece este fin de semana, no hace más falta que acercarse hasta el Pub Celebrity (José Menéndez Nº999).