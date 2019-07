“Tuvimos una ausencia de referentes del mundo político, cultural y académico”

A principios de junio estaba en duda. El Liceo San José no iba a poder acogerla, como era tradicional, y tras rápidas gestiones, la Escuela Portugal terminó recibiendo a los libreros de Santiago, que año a año traen la Feria del Libro Usado y de Ocasión. El lunes 8 de julio se dio inicio a la 19º edición, la que se extendió hasta el pasado domingo.

Pese al cambio de escenario, el balance según el organizador de la feria, Sergio Piña, fue positivo. “Teníamos mucho temor de que al cambiarnos del Liceo San José a la Escuela Portugal pudiera provocar algún tipo de desinformación y la gente, al final, no llegara a vernos, pero se hizo una buena campaña por los medios de comunicación, así que todos nuestros clientes se enteraron del cambio y, además, llegó público nuevo, porque es un sector con mucha afluencia de público”, destacó Piña que agradeció, especialmente, el apoyo que le brindó La Prensa Austral y el Colegio Luterano.

La feria finalizó el fin de semana, justo cuando se desarrolló el Carnaval de Invierno, que, de todas maneras, no incidió negativamente en el desarrollo de la feria, a diferencia de “las lluvias que hubo durante una semana seguida, y a la gente no le gusta la lluvia. Uno veía que la gente ni andaba en las calles y por eso hubo unos días ‘flojos’”.

Lo que sí llamó la atención al librero fue la poca presencia de representantes del mundo cultural, académico y educacional en esta feria, porque “los libros que trajimos en esta oportunidad, fueron de muy buena calidad en términos de que abarcaban muchas disciplinas, y creo que hubo un público ausente: el relacionado con la universidad, la investigación; en Magallanes hay una vida cultural muy grande y con muchos exponentes en la pintura, literatura, música y la investigación misma, además de la actividad política y sindical, pero la presencia de los líderes no se vio en la feria. No hubo autoridades de la zona, hicimos las invitaciones, pero no llegaron. Entonces eché de menos la presencia del mundo intelectual, que vino en muy poca proporción. Creo que, por el nombre de feria, se estigmatiza, entonces como que quizás piensan que es como la feria de la Lorca, con cachivaches a precios ‘botados’, desconociendo el importante trabajo que hacen los libreros, que significa recopilar muchos libros, traerlos y exhibirlos de una manera ordenada, y siento que eso no es muy reconocido”.

Piña continuó desarrollando esta idea, pues “el público que debiera apreciarlo, no llegó. Por ejemplo, trajimos primeras ediciones de Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda; publicaciones de la Revista Chilena de Historia y Geografía, primeras ediciones del padre Martín Gusinde, De Agostini, pero nadie preguntaba por ellas. Entonces hay un problema ahí. La gente que llegaba buscaba novelas y literatura regional, buscaba por curiosidad, pero insisto en que el material disponible, debió ser aprovechado por mucha gente del mundo de la cultura y la investigación. Es una tendencia que veo, porque el magallánico es muy buen lector, tenemos gente que espera la feria y viene fielmente. Mauricio Alvarez, que viene de Natales, la señora Miriam de Cameron, y así, mucha gente cuya pasión es la literatura. Esos son nuestros fieles lectores, pero quisiéramos apuntar al público que no llega: políticos, autoridades públicas, universitarias y que podrían ser referentes. Tuvimos una ausencia de referentes del mundo político, cultural, académico, no asisten y me gustaría saber por qué no asisten”, se pregunta el librero, que solamente destacó la presencia del cónsul de Portugal en Magallanes, el médico Matías Vieira.