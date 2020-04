TV Educa a Chile: canales nacionales se unen para crear señal infantil durante la cuarentena

Con el objetivo de llevar contenido cultural a todos los rincones del país y acompañar a los adultos mayores, la Universidad Abierta de Recoleta, en alianza con la Universidad de Santiago de Chile (Usach), iniciaron el ciclo “Voces para el encuentro. Radioteatro en cuarentena”.

Los radioteatros que serán parte de estas transmisiones, fueron producidos entre 2011 y 2016, y son protagonizados por actores de vasta trayectoria como Tamara Acosta, Daniel Muñoz, Alvaro Espinoza, Paula Zúñiga, Néstor Cantillana, Cristina Aburto, Francisco Pérez-Bannen, Iván Alvarez de Araya y Cristián Torres, entre otros y otras profesionales y artistas. Estas obras serán presentadas por la Radio Usach en su señal de radio y online, y también estarán disponibles en el sitio web www.uar.cl.

“Al igual como ocurrió tras el terremoto del año 2010, hoy la radio vuelve a revitalizarse, a tener un lugar importante dentro de este proceso de confinamiento para poder enfrentar el coronavirus en Chile y en el mundo, y también es una oportunidad de acercar la radio, y particularmente los radioteatros, a aquellas personas que no pueden acceder a las tecnologías, no pueden pagarlas, o también las personas mayores que no saben hacer uso de esas tecnologías”, señala Raúl Rodríguez, periodista y académico de la Universidad de Chile y uno de los realizadores de esta serie de radioteatros.

“Nuestro gobierno comunal ha impulsado diversas políticas públicas en esta emergencia sanitaria y la Universidad Abierta de Recoleta ha acompañado ese proceso con iniciativas innovadoras. Pensando particularmente en la soledad que están viviendo muchos adultos mayores, quisimos aportar con estos contenidos. Estamos trabajando para que las radios sean un canal prioritario en la entrega de información educativa, social y cultural a numerosos sectores de nuestra comuna y de todo el país”, señala Alicia Sánchez, encargada de Relaciones Institucionales de la Uar.

“Voces para el reencuentro”

Los radioteatros de “Voces para el reencuentro” abordan distintas temáticas. En primer lugar, el rol de la mujer en la sociedad: la equidad de género y la no violencia; por otro lado, la migración e interculturalidad, y el patrimonio inmaterial de la zona sur de Chile.

“Hablar de patrimonio, de derechos de las mujeres, de migración, es tremendamente importante para el desarrollo de las sociedades, y poder hacerlo a través de producciones escritas y representadas por artistas locales es un gran aporte desde la cultura hacia las ciudadanas y ciudadanos del país. La democratización del conocimiento y el saber no pasa sólo por dictar clases, sino también por acercar este contenido a todos y todas, de manera gratuita”, señala Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.