Ultima temporada de “Game of Thrones” se estrenará en 2019

HBO fue el encargado de confirmar que la octava y entrega final de la serie contará con 6 episodios.

Comienza la cuenta regresiva para el final de “Game of Thrones”, ya que HBO confirmó que la última temporada se estrenará en el año 2019.

Esta noticia se preveía debido a los diversos problemas que tuvo la serie para grabar su séptimo ciclo, atrasando así el calendario de filmación.

Además de dar a conocer el año que regresará “Got”, la cadena televisiva señaló que la octava y última temporada de la producción basada en los libros de George R..R Martin, contará con seis episodios.

David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik serán los encargados de dirigir los capítulos finales de la serie, prometiendo culminar por todo lo alto con la historia protagonizada por Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, entre otros.

“Game of Thrones” se transformó en la producción más exitosa en la historia de HBO, rompiendo cifras de audiencia, logrando diversos premios y maravillando a la crítica.

“Nuestro equipo de producción está intentando resolver los tiempos de filmación y cuántas jornadas llevarán los efectos especiales, el rodaje es muy complicado, estamos en diferentes continentes y con un aspecto técnico que es un factor clave en todo esto”, le comunicaba meses atrás a The Hollywood Reporter Casey Bloys , el presidente de programación de HBO.

Asimismo, Bloys contó que se está trabajando en filmar varios finales, para evitar spoilers. “Tenés que hacer eso si estás hablando de un programa largo, porque cuando estás filmando algo, la gente siempre lo sabe. Entonces van a rodar múltiples versiones para que no haya respuestas definitivas hasta el último momento”, revelaba.

Sin embargo, a Nicolaj Coster-Waldau no le gustó la iniciativa. “Me parece algo realmente estúpido. Si me dicen que es cierto, no quiero creerlo, pero no lo sé, quizá sea así. Yo ya leí el guión, por lo que a menos que quieran mostrar varios finales que puedan representar una vuelta de tuerca, no creo que se pongan a despilfarrar dinero. Ellos saben lo costoso que es filmar. No malgastás cien mil dólares en un día para filmar algo que luego no vas a usar. Eso no sucederá”, declaró el actor que personifica a Jamie Lannister.