Un ídolo cumbiero y el “Rey del chiste corto” se presentarán en el Dreams

“El Maestro” Antonio Ríos y Alvaro Salas El comediante chileno se presentará esta noche, mientras que bailantero argentino aterrizará mañana en Punta Arenas con su gran maleta de éxitos calados

Este mes de febrero como ya es costumbre Dreams promete espectáculos de alta calidad, accediendo sólo con la entrada al casino. Hoy será el turno del “Rey del chiste corto”, Alvaro Salas, quien fiel a su estilo, vendrá a demostrar que un libreto bien estudiado, original y sobre temas que interpretan a la gente común y corriente, son elementos suficientes para mantenerse siempre vigente en el difícil arte de hacer reír, sobre todo en nuestro país.

Por otra parte, el comediante en esta visita a Punta Arenas resaltó: “Del público magallánico espero lo de siempre, cercanía y un lleno total. Guardo los mejores recuerdos de mis visitas a Punta Arenas; Cariño, complicidad y buena onda. Me dan ganas de quedarme más tiempo por allá, pero no se puede”.

Ya para el sábado uno de los espectáculos quizá más esperado para los amantes de la clásica música tropical, será la presentación de “El Maestro” Antonio Ríos, quien anuncia un show inolvidable. “Estoy muy feliz de estar nuevamente en Chile y agradezco la invitación de Dreams ya que me permite devolver algo del cariño enorme que siempre me entrega este país. Para mí, además, y lo he dicho antes, la música no tiene enemigos, por eso traspasa fronteras y voy a cualquier país sin problemas, con el único fin de llevar alegría, fiesta y entretención al público”, contó uno de los artista consagrados de la bailanta argentina que hizo explosión en los años noventa.

Ríos, intérprete de temas tan afamados como “Nunca me faltes”, “Amigo mío” y “Amame”, relató a este medio que “será una linda oportunidad para revisar los éxitos de siempre, pero también para mostrar los temas y proyectos nuevos que hemos venido trabajando desde el año pasado”.

Para disfrutas de estos dos espectáculos que prometen cautivar al público en el escenario del restobar Lucky, se podrá acceder sólo cancelando la entrada al Hotel Casino Dreams, ubicado en calle O’Higgins Nº1235.