“Un simple soldado”, cómo se construye por dentro la miniserie sobre Pinochet

“Nunca pensó que en sus manos estaría el futuro de un país“. Así se presenta “Un simple soldado”, serie que está buscando partners internacionales para su producción en el Conecta Fiction este 18 de junio en Santiago de Compostela, Galicia.

¿De qué se trata? En 6 capítulos de 50 minutos la serie se describe así:

El anciano dictador Augusto Pinochet, detenido desde hace tres meses en Londres, vive su arresto en una rutina que lo descompone física y mentalmente. Desde ahí recuerda que cuando siendo un desconocido general de Ejército chileno, el Presidente socialista Salvador Allende le encomendó la misión oficial de acompañar al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, en su primera visita al agitado Chile de comienzos de los años 70. Viaje que para Pinochet será una lección de liderazgo que lo marcará, profunda y secretamente, toda su vida.

La serie, de impronta mundial, se rodará en España el próximo año, informa una nota de CNN Chile.

¿Quienes están detrás? Invercine & Wood. La misma compañía productora detrás de “Mary & Mike” (serie co-producida con Turner) y “Los 80”. La productora ejecutiva de Invercine & Wood, María Elena Wood declaró en la revista Variety que se inspira en “El Padrino” y “El Conformista” de Bernardo Bertolucci.

La búsqueda, describe la realizadora en la entrevista es “que sea una serie sin prejuicios…considerando un punto de vista novedoso: la construcción de un dictador”. El equipo busca un presupuesto de aproximadamente 354.000 dólares por capítulo.

La serie sólo tiene un 13% de su financiamiento. “Justamente lo que estamos haciendo en este mercado es exponer el proyecto a canales de televisión, plataformas, para encontrar posibles socios co-productores internacionales”, dice Wood.

El director es Julio Jorquera, director de “Mary & Mike” (que relata la historia de la escritora chilena Mariana Callejas y el estadounidense Michael Townley), “Pulseras rojas” y “Ramona”.

Guiones y actores

El guionista es Enrique Videla, quien tambien escribió “Prófugos” de HBO. Están asesorados por Andrea Insunza y Javier Ortega, académicos de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

Un personaje clave de la serie será el líder de la Dina, Manuel “Mamo” Contreras.

Los actores clave: Alejandro Goic interpreta en el adelanto a Augusto Pinochet adulto. Nicolás Oyarzún será el joven Pinochet. Paulina García hará el rol de la viuda del dictador, Lucía Hiriart. Antonia Zegers hará el papel de Piedad Noe, la amante por años que conoció en Ecuador durante la década del 50, al estar en la Academia de Guerra de ese país.

Sin embargo, María Elena Wood explicó a El Dínamo que “eso no significa que vayan a ser los actores de la serie, porque eso se decide en conjunto con los coproductores”.

Los actores del teaser no conocen bien de qué trataría la historia en particular. Ante eso, entre quienes han conocido las conversaciones, señalaron que, por ejemplo, Goic puso dos condiciones para aceptar el papel de Pinochet. Uno, no tergiversar el carácter del dictador, y segundo, que no haya nada fuera de contexto en cuanto al rol que jugó en la historia nacional.

¿Por qué el interés por Alejandro Goic? Principalmente porque el actor conoce de cerca todas las dimensiones de Pinochet: lleva tres años escribiendo el libreto de la obra que pretende ser el juicio que nunca se hizo contra el dictador, para encararlo por los delitos contra los derechos humanos en los 17 años que lideró el país.