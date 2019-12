Vecinos participaron en talleres de arte de la Seremi de las Culturas

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio organizó un ciclo de talleres artísticos dirigido a vecinos de Punta Arenas. Las actividades se focalizaron en cuatro barrios de la capital regional, los que fueron beneficiados con el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional.

La iniciativa tuvo como objetivo favorecer la participación cultural y promoción de rasgos identitarios mediante las expresiones artísticas. A modo de ejemplo, en la población Juan Pablo II un grupo de quince vecinas, guiadas por la orfebre y maestra artesana, Marcela Alcaíno, puso fin al taller que les permitió desarrollar técnicas básicas de orfebrería. La experiencia concluyó con la exhibición de piezas diseñadas y elaboradas por las alumnas.

Jessica Paredes, alumna del taller, calificó como muy positiva la experiencia. “Es primera vez que participo en un curso acá en la junta de vecinos. Me invitaron, me inscribí y me encantó este taller de joyas. Pensé que era más fácil, pero con esto descubrí que tiene sus complicaciones la orfebrería. Lo importante es que logré terminar los trabajos que decidí hacer”, manifestó.

La orfebre Marcela Alcaíno destacó la disposición, compromiso y perseverancia de las alumnas. Mencionó además que este tipo de experiencias permiten promover su oficio. “La verdad es que me gusta enseñar. “Este taller en la población Juan Pablo II me da otra perspectiva de cómo difundir la artesanía. Fue un bello trabajo, muy lindo. Estoy muy contenta de haber participado”, precisó.

El ciclo de talleres, que se desarrolló entre los meses de octubre y diciembre, abarcó a otros tres sectores de Punta Arenas. En Río Seco, integrantes del Comité Cultural, desarrollaron habilidades en orfebrería junto a la artista Lenka Guisande. En la junta de vecinos N° 41 de Villa las Nieves, Georgina Núñez y Mauricio Valencia, lideraron un taller de pintura, mientras que el muralista Jorge Canicura, “Cejec”, compartió conocimientos de serigrafía con vecinas y vecinos de Playa Norte.

Sobre estas experiencias, la seremi de las Culturas, Katherine Ibacache, manifestó que “estamos proponiendo un espacio para la apreciación y aprendizaje sobre diferentes expresiones artísticas, y en la que vecinas y vecinos son protagonistas. Esta iniciativa busca acercar las artes a la comunidad y, además, generar acceso y formar audiencias. Vamos con obras y acción a los barrios”.