“Verónica Mars”, “Batwoman”, “Perry Mason y “I’ll be gone in the dark” estrenan capítulos este fin de semana

Hoy a las 22 horas por HBO, el séptimo episodio de “Verónica Mars” muestra que Verónica considera ser sincera con Nicole. Además, su lealtad se pone a prueba. Posteriormente, a las 23 horas, se emitirá el episodio 14 de “Batwoman”, en el que mientras Batwoman y Luke siguen el rastro de un villano, Sophie recibe una inesperada visita y Mary se ofrece a ayudar a Kate.

En tanto, el domingo a las 23 horas, podrá verse el quinto episodio de “Perry Mason”. Mientras Mason (Matthew Rhys) y Della (Juliet Rylance) ejecutan una Misión en el Norte, Strickland (Shea Whigham) rastrea al sargento originalmente asignado al caso Dodson. Antes de volver a Los Angeles, Mason busca a su ex mujer, Linda (Gretchen Mol), y a su hijo, Teddy (Cooper Friedman), con la esperanza de reparar sus fallas recientes. Perturbada por la fe ciega de Emily Dodson (Gayle Rankin) en la Hermana Alice (Tatiana Maslany) y en su nuevo abogado, Frank Dillon (Matt Malloy), Della le busca un representante legal más capaz.

“I’ll be gone in the dark” tendrá su cuarto episodio también el domingo, a la medianoche. Una serie documental de seis partes basada en el libro del mismo nombre, explora la investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el oscuro mundo del violento depredador al que denominó «The Golden State Killer». McNamara vivió una vida tranquila como escritora, madre y esposa, y prefirió quedarse en la periferia del mundo de Hollywood de su marido, el comediante Patton Oswalt. Pero todas las noches, mientras su familia dormía, se entregaba a su obsesión con los casos sin resolver, comenzando su investigación sobre el hombre que aterrorizó a California en los años ‘70 y ‘80 y es responsable de 50 violaciones de invasión de hogares y 12 asesinato.