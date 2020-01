“Violento Parra” aterriza su helicóptero en Punta Arenas con el “Hermano de las parábolas” a bordo

Hoy y mañana en Check Point Mauricio Palma y sus personajes se presentaron anoche en Puerto Natales y hoy ofrecerá un espectáculo totalmente enfocado en el trovador ABC1, mientras que mañana será el turno de los “Tiempos violentos”

Hace diez años, Mauricio Palma era un comediante que comenzaba a brillar en el mundo de Youtube, con sus personajes como “Narco Henríquez Aminoplis”, “Carlos Romo Corbalán”, sus clases de batería sin batería y el “Hermano de las parábolas”. De ellos, el que más sobrevive es el pastor religioso protagonistas de las misas pop, aunque las características de los otros personajes han ido formando parte de “Violento Parra”, el trovador ABC1 que según su creador, “vive en el mismo planeta de José Piñera y Cecilia Morel”.

Todo el crecimiento podrá ser apreciado por los magallánicos, con un espectáculo por partida doble que trae Mauricio Palma, que anoche actuó en Puerto Natales. Hoy, a las 22,30 horas, se presentará “Violento Parra”, con su particular mirada de la realidad, la contingencia y la sociedad, no apto para graves, en el local Check Point (Avenida Bulnes 0599). Y mañana, en el mismo local y horario, será el turno del espectáculo “Tiempos violentos”, un stand up en el que Mauricio Palma y sus personajes profundizarán en esta época en que la violencia se ha normalizado en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Ese nombre se ajusta más a la realidad?

“Nosotros lo hicimos ‘con querer’ porque pensábamos que lo que estábamos acumulando era un país postdictatorial, más que democrático, que nos estaba haciendo normalizar más la violencia. De alguna forma, vivir sometidos a las inclemencias de la naturaleza nos tuvo muy corrido el tejo de tolerancia al dolor, y por ese lado, aceptamos y aguantamos hartas cosas”.

¿De repente no es un poco agobiante el día a día para ti como artista con la “competencia” que tienes con tanta declaración absurda que aparece en estos tiempos?

“En cualquier momento nos regalan un chiste estos weones. Camila Flores, José Antonio Kast, creo que son parte de los mejores guionistas del país, y en general, todo el espectro político, Pepe Auth, y otros más, nos regalan su creatividad a veces delirante. Pero tratamos de integrar siempre, de eso se trata. Estrenamos ‘Tiempos Violentos’ en abril de 2019, y el show ha evolucionado, tiene contenidos agregados y esta sensación de validación interna, desde que veníamos en sintonía con algo, más allá de que todavía quedan muchas cosas por entender de todo este proceso y de estallido, que nosotros aún vemos de una forma demasiado interna, tan nacional, pero que parece que las tensiones humanas están explotando en varias partes del mundo. Entonces a mí me da por pensar que nuestros jefes tienen jefes, y ahí entramos en el tema más especulativo, más delirante, pero a mí me parece súper bakán y necesario que haya despertado, desde donde sea, un interés de las personas por encontrarse con el otro y ese es uno de los rescates que hacemos como conclusión de nuestro espectáculo de alguna u otra manera, porque si solamente nos quedáramos con la violencia y nuestra crítica a nosotros mismos, sin una propuesta de mejora, sería muy mala onda”.

Esta es la propuesta humorística que trae Mauricio Palma, espectáculos a los que se podrá acceder adquiriendo las entradas a través del sitio Chilecomedia.com. cada una a 7 mil pesos por noche.