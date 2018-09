Vladimiro Mimica a dos años del inicio de Radio Antártica: “Arrepentido no estoy porque éste era mi sueño. Pero pensé que era un sueño más sencillo”

El comunicador indicó que lo más difícil de dirigir una radio es encontrar personas intereses en publicitar en este medio de comunicación.

Radio Antártica es una joven estación regional que en octubre de 2016 dio comienzo a sus transmisiones por el dial 100.3 FM. Su director es el conocido locutor, comunicador y ex alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica Cárcamo, quien con su gestión ha logrado posicionar su medio de comunicación en la zona, con una diversidad de programas. En su equipo de colaboradores figuran el reportero José Marihueico y la experimentada voz del conductor y animador Patricio Mladinic.

A puertas de cumplir dos años de existencia, Mimica reflexiona sobre el desempeño de la radio y su estabilidad. “Estamos cada día abriendo más puertas, no tengo ninguna duda. Pero sí, este proyecto es una quijotada. Pasa que la radio es el medio más pobre, es el de mayor credibilidad, pero el más pobre en la repartija de la torta publicitaria, no hay una concesión publicitaria en esta región. En consecuencia, es muy difícil mantener un medio que pretende ser un espacio con opinión, informativo y que no sea solamente un tocadiscos”, manifestó el “cantagoles”.

A pesar de haber encontrado este importante inconveniente, el hombre de radio está determinado a seguir con su proyecto porque en sus 60 años de experiencia, sabe que este medio de comunicación cumple un rol muy importante y muchas personas necesitan el trabajo que su equipo realiza.

“Arrepentido no estoy porque éste era mi sueño. Sin embargo pensé que era un sueño más sencillo. Pensaba que había otra concepción publicitaria en la región, que ahora sé es prácticamente inexistente. Pero bueno hay que colocarle el hombro a la situación y el pecho a las balas”, concluyó.