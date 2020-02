Vocalista de Maroon 5 pidió disculpas por conducta en la Quinta Vergara

Adam Levine usó su cuenta de Instagram para referirse a su errático comportamiento en el show ofrecido la noche del jueves en Viña 2020.

Adam Levine, vocalista de Maroon 5, protagonizó un show que comenzó más tarde lo habitual y el que fue acusado de ser frío y apático por sus seguidores.

Tras toda la polémica y burlas, el artista usó su cuenta e Instagram para explicar la situación y pedir disculpas por lo ocurrido la noche del jueves 27 en la quinta jornada del Festival de Viña del Mar en su edición 2020.

“Anoche (jueves) tuvimos un show en el Festival de Viña del Mar, una de las cosas más increíbles y prestigiosas que puedes hacer en Chile, especialmente para una banda estadounidense. Primero, muchas gracias por recibirnos”, comenzó.

“Lo segundo voy a explicar lo que pasó porque se lo merecen. Como banda, haces muchos shows y soy muy entusiasta y apasionado por los conciertos y dar lo mejor para ustedes. Tocar lo tomamos como algo muy serio, a veces demasiado”.

“Hubo cosas que me alteraron anoche y me afectaron cómo me porte en el escenario. Fue muy poco profesional y pido disculpas por eso. Reitero, es todo para hacer lo mejor posible para la banda”, dijo Levine.

“A veces cuando hay problemas técnicos, trato de enfocarme lo más que puedo en cantar que siento es la mejor manera de ponerlo en TV para las 16 millones de personas que nos vieron anoche”, agregó.

“Lo primero es que quería sonar bien y también verme y sentirme bien, en segundo lugar. Porque a veces es muy difícil para mí esconder la complicación. Los decepcioné y ofrezco disculpas. Es un show de muchos. Estar en Sudamérica es una de nuestras cosas favoritas”, comentó.

El cantante enfatizó que “adoramos a nuestros fans chilenos. Absolutamente, amamos venir acá. Anoche no fue nuestra mejor presentación y sólo puedo decir que lo siento mucho”.

“Hoy tocamos en Santiago (ayer viernes en el Estado Bicentenario de La Florida) y estamos muy entusiasmados. Vamos a romperla completamente y daremos el mejor show del tour. Los amamos”, remató Levine

BBC destaca show “mediocre” y fans “decepcionados”

La bochornosa presentación de Maroon 5 en Viña llegó a medios internacionales.

La agrupación liderada por el vocalista Adam Levine se presentó en la Quinta Vergara, pero fueron criticados por sus televidentes por su falta de energía y desafinaciones.

La situación empeoró cuando se filtraron videos de Levine descalificando el “show televisivo” y tildando de “ciudad de mierda” a Viña del Mar.

Este viernes al mediodía, la cadena británica BBC destacó el tema, publicando una noticia titulada “Maroon 5 es criticado por reacia actuación en festival en Chile”.

Al respecto, el portal inglés explica que “Maroon 5 dejó a los fans chilenos decepcionados después de un show extrañamente mediocre en el Festival de Viña del Mar el jueves”.

“Después de llegar al escenario 25 minutos tarde, el cantante Adam Levine se veía incómodo durante la actuación de la banda, la que era transmitida en vivo por televisión”, añadió.

La BBC también habló sobre el video en que Adam opina en contra el espectáculo televisado, y acota que “pero los televidentes en Chile no quedaron impresionados por lo que vieron”.

Igualmente, menciona el tuit en que la cantante chilena Denise Rosenthal reveló que Adam Levine pidió que nadie lo mirara a la cara en el backstage.

La BBC no ha sido el único medio extranjero que ha tocado el tema. Hasta ahora, también lo han tomado RPP de Perú y el diario La Vanguardia de España, los cuales publicaron una nota al respecto escrita por una agencia internacional de noticias.