Youtube emitirá el clásico filme animado de The Beatles “Yellow Submarine”

Mañana a las 13 horas La cinta se emitió por primera vez en 1968 aunque en 2018, para su aniversario N° 50 se reestrenó en versión Sing-A-Long, que es la que programará la plataforma online

El mismo Ringo Starr hizo la invitación a través de redes sociales: mañana, a las 13 horas, en el canal oficial de The Beatles se emitirá la versión Sing-A-Long (con letras subtituladas como en modo karaoke) de la clásica película animada “Yellow Submarine”. Dirigida por George Dunning y con la animación del alemán Heinz Edelmann, se estrenó en 1968, y para el aniversario N° 50 del filme se presentó esta versión en cines, que es la que se emitirá de manera online en la plataforma de videos.

Ringo canta el tema principal de la canción, y por eso es quien extendió la invitación, especialmente a los niños, ya que como dijo su ex compañero George Harrison “todo niño de 5 años pasa por la etapa del Submarino Amarillo”, y es que la película es un abanico de colores, fantasía y música, muy en la onda psicodélica de esos años. En la cinta aparecen clásicos de la banda de Liverpool como “Eleanor Rigby”, “All you need is love”, “Lucy in the sky with diamonds”, “Hey Bulldog”, “Nowhere man” y “When i’m sixty four”, entre otros.

Un buen panorama para disfrutar en familia para lo cual hay que entrar a la cuenta oficial de The Beatles en Youtube, a partir de las 13 horas.