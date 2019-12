Youtube lanza listado de los más escuchados en cuatro décadas

La plataforma YouTube ha facilitado su lista de videoclips con más visionados por década desde los años ‘90. El servicio de streaming no existía en los ‘80 -nació en 2005-, por eso lo que han hecho es destacar qué canciones de cada década suman más reproducciones.

En la actualidad los artistas reciben derechos de autor si sus canciones se reproducen en plataformas tipo Spotify al menos durante 30 segundos. Por ello el compositor se ve obligado a ofrecer alternativas como los primeros compases y hacer temas más cortos.

Las reproducciones se disparan en la última década, que es cuando el servicio se volvió enormemente popular y decisivo a la hora de contabilizar la popularidad de un artista (tanto que a partir de 2020 las visualizaciones contarán para las listas de éxitos oficiales en Estados Unidos, tal y como se acaba de anunciar).

Sorprende que el mismo grupo domine dos décadas, los ‘80 y los ‘90. S”weet Child o’ Mine”, de Guns N’ Roses, es la canción de los ‘80 más reproducida en la plataforma (lleva más de 1.000 millones de reproducciones). Incluida en “Appetite for destruction” (1987), su álbum más exitoso y uno de los más vendidos de la historia con sus 30 millones de copias despachadas, fue también el único número uno de la banda en las listas oficiales de sencillos de Estados Unidos.

El mismo grupo vuelve a dominar los ‘90 con “November rain”. Más de 1.200 millones de reproducciones para una canción que, paradójicamente, reina hoy en la memoria colectiva, pero no llegó al número uno en Estados Unidos cuando fue publicada el 18 de febrero de 1992: se quedó en el tres. ¿Y otro hito? El video de “November rain” que arrasa en YouTube dura nueve minutos y 17 segundos.

Gracias a los derechos de autor que siguen cobrando cuando sus canciones se reproducen, además de las exitosas giras que siguen llevando a cabo por todo el mundo, Guns N’ Roses ganaron 44 millones de dólares (39,4 millones de euros) este año y entraron en la lista de artistas mejor pagados que publica anualmente la revista Forbes. Superan a los Rolling Stones, Jennifer Lopez, Lady Gaga o el DJ Calvin Harris.

“The final countdown”, el clásico de Europe, está en el seis. Y “Livin’ on a prayer”, de Bon Jovi, en el ocho. Michael Jackson, el rey del videoclip en esta década, está por partida doble: con “Billie Jean” y “Thriller”, entre otros clásicos de los canales de nostalgia como “Take on me”, de A-ha (a punto de alcanzar los mil millones, pues tiene más de 966 millones de reproducciones) o “Never gonna give you up”, de Rick Astley, que cierra la lista de los diez más escuchados.

Los años ‘90 siguen con esa mezcla entre rock y pop para las masas: “November rain” lidera una lista a la que sigue “Smells like teen spirit”, de Nirvana, y “Zombie”, de los Cranberries.

En los años 2000: con casi 2.000 millones de visualizaciones triunfa una canción cantada por una rana: “Crazy frog”.

Junto a la rana, triunfan las grandes musas del pop del nuevo siglo: Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé y Katy Perry ocupan puestos 3, 4, 5 y 6. Y sigue habiendo lugar para el rock y el heavy: Linkin Park (por partida doble) y System of a Down también aparecen en la lista.

En la década actual “Despacito”, de Luis Fonsi, se alza con el triunfo y es además la primera canción en español entre los diez mayores éxitos de todas las décadas. En la lista también se cuela alguien llegado de Corea del Sur cantando en coreano: “Gangnam style”, del rapero PSY. Ed Sheeran está por partida doble (con “Shape of you” y “Thinking out loud”) y hay algo llamativo en la lista: en ella figura únicamente una mujer, Katy Perry.