147 trabajadores del área productiva de Nova Austral irán a huelga este sábado

147 trabajadores que laboran en el área de producción de la empresa exportadora de salmones Nova Austral de Porvenir iniciarán una huelga legal desde el próximo sábado, debido -según versión sindical- a la intransigencia de los ejecutivos en acceder a las demandas laborales contenidas en su petitorio del año 2019 puesto en mesa como parte de la negociación colectiva, que finalizó (después de varios años en que no sucedía) en un rotundo fracaso, la semana pasada. Los operarios que votaron durante la mañana de ayer por la paralización de labores, pertenecen al Sindicato de Trabajadores N°2 “Nova Austral S.A.”, liderados por Juan Carlos González, una de las cinco agrupaciones gremiales de la firma.

La directiva del Sindicato N°2, conformada por Juan Carlos González, presidente; Carmen Lagos, secretaria y Carlos Galarza, tesorero, informó ayer que “en el proceso de Negociación Colectiva, correspondiente a noviembre de 2019, la asamblea de asociados en su gran mayoría, ha procedido a votar la última oferta de nuestro empleador, lo cual ha dado como resultado ir a la huelga, medida que responde a que nuestras peticiones siguen sin ser escuchadas. A cambio recibimos justificaciones y lanzamiento de promesas sin compromisos concretos”, aseguran.

Sale a relucir defensa de la acuícola

Acto seguido, los directivos del Sindicato N°2 rememoran que “a nosotros, los trabajadores que en su debido momento defendimos a esta institución sin importar las críticas, colocamos nuestros rostros defendiendo lo que resultó ser indefendible”, razón por la cual dicen sentirse hoy “decepcionados, una vez más, por dar más de lo que ellos nos ofrecen, sin siquiera darse el trabajo de mirar nuestro compromiso que asumimos con ellos”.

Sobre porqué se llegó al punto de quiebre, explican que “después de que se dijo no a una propuesta que claramente era una burla y que la comisión negociadora de la empresa no ha querido variar en su postura, y sigue queriendo imponer un documento, el cual no recoge ni soluciona las inquietudes y reivindicaciones de nosotros, sus trabajadores, seguimos diciendo que no. No es nuestra culpa la actual situación de la empresa, ya que ellos mismos la buscaron”, le refriegan a los ejecutivos.

Se refieren con ello a la situación legal y aún de incertidumbre porque atraviesa la empresa acuícola, después de las imputaciones sobre fraude en el conteo de mortandad de peces en las áreas de cultivo, los temas de las concesiones acuícolas y la defensa que los propios trabajadores hicieron de la planta de proceso ante el Ministerio del Trabajo y en manifestaciones públicas, que a la postre derivaron en cambios de gerencia e importantes pérdidas económicas y de nominación internacional.

También se alude a que desde la negociación colectiva del año pasado, no la habido ni una variación favorable en la situación de los operarios de Nova Austral agrupados en ese sindicato. La votación efectuada ayer, arrojó los siguientes resultados: Por aceptar la última oferta de la empresa, 10 votos; por la huelga, 110 preferencias; nulos y blancos, uno. De 147 socios sindicalizados votaron 121, informó la dirigencia.

Nova Austral: “Esto puede variar”

César Ulloa, ejecutivo a cargo de las Relaciones Humanas de Nova Austral, señaló ayer a nombre de la empresa que hoy se presentará una mediación en la Inspección Provincial del Trabajo de Tierra del Fuego, para formar una mesa tripartita en la que esperan alcanzar algún avenimiento “y no llegar a lo que se anuncia para el día sábado”. Explicó que este tipo de mediación dura alrededor de 5 días y la establece la ley, “y si no llegamos a algo concreto ahí, habrá que tomar otra determinación”, apuntó.

Ulloa detalló que la acuícola no está en las mismas condiciones con que se ha negociado con otros sindicatos anteriormente, como se hizo el año pasado con el N°2 a esta fecha. “Pero, esto puede cambiar mañana, en cuanto se presente la mediación y se puede alcanzar algún tipo de consenso en lo que ellos están considerando que se les puede contemplar algo más”.

“Puede ser un bono por término de negociación, o mayores facilidades de las que se les están dando hoy día”, apuntó el ejecutivo local. Cerró anticipando que todo quedará claro hoy, con la llegada de los también ejecutivos de Nova Austral, Ricardo Magri, subgerente del departamento de Personas y Rodrigo Pinto, gerente de Producción de Proceso, que integran la comisión negociadora de la salmonera.