Abren sumario contra director y funcionaria de Obras Municipales

La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, confirmó ayer desde Santiago, que el director de Obras de la municipalidad fueguina, Iván Yurjevic Muñoz, fue suspendido de sus funciones durante la semana pasada y que está sometido a un sumario por esa administración comunal. La autoridad edilicia se excusó de entregar antecedentes del hecho, por cuanto -dijo- quien maneja el caso es el fiscal nombrado para estos efectos, el jefe de la unidad de Control del mismo municipio, Manuel Hugo Barrientos y ‘porque existe secreto de sumario’.

No obstante, la jefa comunal admitió que todo se inició después de recibirse una serie de reclamos de los distintos contratistas locales, por algunos problemas que les estarían obstaculizando la ejecución de los proyectos que les fueron adjudicados en obras licitadas para la comuna. Esto derivó en una investigación sumaria dispuesta por ella, que finalmente mutó a sumario, admitió.

“Del momento que yo instauré esa investigación y se transformó en sumario, quien tiene el poder investigativo y por secreto de sumario es el fiscal, entonces allí yo no tengo ninguna información. La suspensión se extiende mientras dure el proceso de investigación, como reza el decreto y tampoco he hablado con el fiscal nombrado, que es el Control, para no interferir en nada”, se excusó Marisol Andrade.

No obstante, trascendió que la suspensión de Yurjevic no es a consecuencia de seguírsele dicho sumario, sino por alguna otra situación que involucraría al sumariado, situación que se podrá aclarar cuando el funcionario que actúa como fiscal regrese a Porvenir, después del feriado de hoy. En todo caso, el sumario se extiende también a la funcionaria de la dirección de Obras Municipales, Carla Velásquez, que tenía a su cargo la unidad técnica de los proyectos por los que originaron los reclamos.