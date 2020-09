Alcaldesa Andrade tildó de “pequeñas” las críticas

Hacia la naciente fundación social

“Este tema viene desde abril de este año, cuando el Concejo Municipal primero aprobó la intención de crear la fundación, después votó favorable la creación del directorio, que es ad honorem y finalmente firmó los estatutos. Lo importante es que para esto no hubo rebaja ni modificación presupuestaria por los recursos para hacerla andar, ya que se recurrió a recursos adicionales que llegaron vía patentes de pertenencias mineras y licencias médicas”, aseguró la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, respecto a los cuestionamientos por la nueva instancia social.

Dijo que esos dineros extras servirán para los sueldos de los dos profesionales que van a trabajar en la fundación. Por otro lado, aclaró que Dideco tiene presupuesto, pero ésta es una entidad distinta, que no tiene las limitaciones que producen las leyes del Lobby, de Transparencia y de Probidad, con las cuales hoy no se puede recibir donaciones de terceros.

“Hay muchas empresas, tanto locales como regionales, que quieren aportar a Porvenir pero no se pueden aceptar por alguna de estas leyes y la forma de canalizar sus donaciones es a través de esta fundación. Ahora mismo, la ayuda que ofrece el gobierno a través del Gore, no se puede tramitar a través de la municipalidad y debimos hacerla mediante la Corporación de Deportes”.

“Pero si tenemos la fundación, habría dos entes para apalancar recursos para nuestra comuna, ése es el objetivo y el propender al desarrollo social. Claro, Punta Arenas en un hecho puntual hizo una campaña para reunir carne con privados, pero si tengo una fundación social, lo puedo hacer siempre, ésa es la diferencia. Y la fundación es fiscalizada por la Contraloría, es distinta a una corporación de derecho privado, que no se fiscaliza”, explicó la jefa comunal.

Además, la Fundación de Desarrollo Comunitario y Social no tiene fines de lucro, acentuó, y estará al alero de la municipalidad, donde la fiscalizarán Contraloría, los concejales y la unidad de Control Municipal, y no podría haber ningún manejo irregular sin ser detectado, ni hacer un mal uso de la institución, por su normativa, aseveró. De este modo, ratificó lo señalado por el concejal Cárcamo, en que una condición fue que el Concejo Municipal tiene el control, del momento que puede aprobar, o no, nuevos fondos para continuar su funcionamiento.

Andrade tildó de “pequeñas” las críticas de algunos sectores, en el sentido de que la naciente unidad cobre vida con un fin electoralista y estimó que las aprehensiones se basan en el desconocimiento. Terminó reconociendo que no sabe si en otros municipios existe una instancia similar, aunque estimó que muchas otras comunas probablemente sí cuentan con fundaciones para los mismos objetivos sociales en que se planificó la unidad en ciernes de su administración comunal en la capital fueguina.