Alcaldesa dijo que hubo “palitos en el camino” que aguaron fiesta de cumpleaños de Porvenir

No se pudo inaugurar letrero, “regalo para la comunidad” Primero fue el cemento, que no iba a fraguar a tiempo para el pasado sábado, día del aniversario de la capital fueguina; luego, una anónima denuncia de que el monumento estaría invadiendo el espacio costero del Estado que controla la Armada, ante lo cual el municipio debió tramitar un rápido permiso

“¿Y dónde está el regalo para la comunidad que nos iba a entregar ‘la muni’ hoy?”, “¿qué pasó con el letrero de Porvenir?”, “¿Para cuándo eran las letras que dirían ‘Porvenir’?”, preguntaban en las redes sociales algunos residentes fueguinos el pasado sábado, cuando la comuna cumplía 126 años y en el paseo de la costanera no se vio erigido el regalo prometido por la alcaldesa Marisol Andrade, consistentes en la palabra PORVENIR en grandes letras de acero, que habría de ser inaugurado ese día. Finalmente no se pudo, nos explicaron desde la municipalidad, porque desde el tiempo en que se recibieron y por cosas del clima, no se alcanzaba a estrenar el brillante letrero metálico.

La explicación recibida es que, a pesar de las buenas intenciones de la jefa comunal, los trabajadores que levantaban las letras y debían entregarlas fijas el 20 de junio -fecha de la fundación de Porvenir en 1894-, se toparon con que el cemento empleado no alcanzó a fraguar. Con ello no se podía dar completa sujeción al nuevo ornato monumental, que se enclavaría justo detrás del cisne del Paseo Borde Costero, a pasos del Obelisco a la Naturaleza de Tierra del Fuego ubicado en la esquina de las avenidas Manuel Señoret y Santa María.

Denunciaron instalación

Pero posteriormente surgió otro inconveniente, ahora del tipo legal. Alguien (un “anónimo” dijo la misma autoridad comunal), hizo una denuncia a la Armada, respecto a la instalación de un monumento municipal dentro de la cota de uso del borde costero exclusivo del Estado, por lo que no quedó más que someter la instalación a la legalidad respectiva, solicitando la respectiva autorización. Al respecto, la alcaldesa Marisol Andrade dijo que con la asesoría de la propia Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, tramitó un permiso ante el Fisco que costó la modesta suma de $7.500, con lo que ya se puede dar curso a la ubicación del mentado letrero.

En todo caso, para evitar otros inconvenientes similares en el futuro, la representante edilicia anunció que el monumento legible ya no será estacionario, sino que se mandó a hacer a Punta Arenas un soporte movible, con lo que la palabra Porvenir podrá trasladarse cuando se requiera. Marisol Andrade lamentó, en todo caso, que se pusiera este tipo de “palitos en el camino” al único acto público que iba a tener la comunidad, que a la vez era un regalo en su día aniversario, de tipo turístico y para rememorar que el cumpleaños número 126 de la ciudad fue en tiempos de pandemia.

La inauguración del conjunto que ofrece la leyenda Porvenir, que al unísono significa confiar en el futuro de la austral localidad, acotó, será dentro del mes de la conmemoración y será anunciado oportunamente. Así las cosas, el único acto de festejos por el aniversario de la capital isleña fue el izamiento del Pabellón Nacional, ante la fachada principal de la Municipalidad de Porvenir, la misma mañana del sábado 20.

Al lugar concurrió la banda instrumental del Destacamento Motorizado Caupolicán, que interpretó el Himno Nacional, asistiendo a la sencilla ceremonia los concejales Ryan Verdugo, Rosa Gesell y Juan Bahamonde, y los jefes locales del Ejército, la Armada y Carabineros, en una fría y oscura amanecida, fiel reflejo de la triste festividad en la ingrata era del Covid-19.