Alcaldesa: paralización en obra de nueva cancha ‘biker’ es pasajera

Alarma generó entre los cultores porvenireños de los deportes de “biker” y “skater” durante la semana pasada, la aparición de un letrero improvisado que anunciaba la paralización de la construcción de una nueva cancha para ambas disciplinas, anexa a las paralizadas obras del mismo tipo, iniciadas hace un par de años. Cabe recordar que la anterior cancha, que fue dejada a medio construir, fue emplazada por la municipalidad de Porvenir en un terreno que no era inmueble comunal sino particular, error que fue detectado cuando ya se había iniciado la obra y por el que se dejó a toda una generación de deportistas esperando su espacio de practicas y competición.

Pese al sorpresivo letrero, la alcaldesa fueguina, Marisol Andrade, puso paños fríos a la alarma que ya había llegado a los medios radiales, explicando que fue la propia inspectora de obras del municipio quien pidió parar la construcción, porque había una duda técnica en la estructura y se solicitó un profesional para dilucidar la incongruencia. A tal efecto, la paralización será momentánea -aseguró- y podría durar sólo dos semanas, hasta que se resuelva el tema.

La edificación corresponde a un proyecto Fril (Fondo Regional de Inversión Local), postulado y aprobado por el Core a la municipalidad de Porvenir por un monto de 95 millones 63 mil pesos, cuyos trabajos se extenderán hasta el 20 de abril próximo y que ejecuta la constructora Contreras EILR desde noviembre de 2019. Se trata de una Cancha Biker, detalló la autoridad, aunque sus características son similares a la de la práctica de skater, por lo que servirá a ambos tipos de cultores y se erige al costado oriente de la Multicancha Luis ‘Chipana’ Pérez, por calle John Williams.

La esperanza de los nuevos “skaters”

En la cancha “biker & skater” sin terminar adyacente, dos jóvenes colombianos radicados en la capital fueguina confesaron que sabían las falencias de ese espacio sin terminar, y que está en terreno privado. “Pese a mi experiencia de 7 años, es complicado patinar acá y uno tiene que ser cuidadoso en usar la rampa porque tiene demasiado ángulo. Al menos sirve para practicar y porque apoya al deporte”, sintetizó Santiago Cattaneo, de 20 años.

Su hermano Julián, con 9 años de uso de skates, afirmó que si no tuviera tanta trayectoria en la disciplina, no lograría patinar en la cancha (próxima a ser demolida). “Se dificulta demasiado las rampas, fuera que no tienen los tubos, los ángulos al final están muy a 90 grados”, resumió. En todo caso, ambos aplaudieron que se esté construyendo una nueva pista con medidas correctas, “está muy bacana, nos invitaron a conocer los planos y dijeron que a fines de marzo la están terminando. ¡Dios quiera sea así para poder disfrutarla con nuestras patinetas!”, exclamó el deportista de 23 años.