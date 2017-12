Bienes Nacionales llegará hasta la “última instancia” para recuperar casas CemaChile

Fotos Félix Iglesias M.

Si bien CemaChile determinó disolver su institución y en base a sus estatutos, adjudicar sus propiedades a diversos destinos, entre ellas, devolver algunos bienes al Fisco de Chile, en Porvenir el grupo de pequeñas viviendas originalmente destinadas a soluciones sociales, es un caso distinto, porque en esta ciudad esas casas no cumplieron nunca a su objetivo, por lo que los antecedentes siguen en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que los está reclamando para volver a propiedad del Estado, señaló en la capital fueguina, el seremi de Bienes Nacionales, Víctor Igor. Por ello, en base a la lógica de dejación de dichos bienes, se está viendo la fórmula del traspaso del grupo habitacional fueguino.

“Me adhiero a la inquietud por parte de la comunidad porvenireña de querer recuperar estos terrenos (una manzana completa en que se emplazan las casas Cema, en su génesis requisadas a la administración comunal). Nosotros, cuando hicimos la denuncia, fue para poder recuperar esos terrenos para los fines sociales en los que se pensó en su oportunidad, que en su momento no se cumplieron e incluso, se mal utilizaron”, acentuó el secretario ministerial.

En ese contexto, dijo que se denunció el hecho ante el CDE para que se pronuncie al respecto, respuesta que aún está pendiente, indicó. Respecto a situaciones recientes, en que arrendatarios de las casa Cema las dejaron dañadas al irse, y con deudas de meses sin pagar la renta y los servicios básicos, dijo que corresponde a un conflicto entre privados, ya que los arriendos pueden darse aún en propiedades ajenas, incluso por parte de terceros, según la normativa legal.

Acto de reivindicación

“Y en eso, y en base a la buena fe, nosotros pensamos cumplir con los contratos pactados que ellos sostuvieron y que son parte del expediente que en su oportunidad mandamos al CDE. Por eso, si existe algún incumplimiento de esos contratos entre particulares, lo deben ver las partes involucradas”, clarificó. En todo caso, de lograr su recuperación, Igor aseguró que la propiedad será reintegrada a la municipalidad de Porvenir, “porque es un acto que no sólo tiene que ver con nuestra mirada de hacer las cosas conforme a la ley, si no también un acto de reivindicación, porque hay ahí un terreno importante que está prácticamente en pleno centro de la ciudad”.

Todo ello, especificó, porque cada acto de Bienes Nacionales ha sido para poner el territorio a disposición de la gente, donde no sólo se hará un acto legal respecto a la revisión de los sitios, también un acto de justicia con el municipio y la gente de Porvenir. No obstante, Víctor Igor no obvia que la tentativa judicial fracase, debido al paso de 30 años que podría decantar en prescripción, “pero voy a hablar como abogado: al menos se puede dar una vuelta y podemos ver cuáles son las mejores alternativas”.

Fundación sin fin social

Terminó señalando que aún cuando lo buscado no se alcance a dar en su periodo como seremi, “es una lucha que hay que dar hasta su última instancia y continuar solicitando que esto se aclare, como un acto de justicia para Porvenir. Incluso podría darse un acuerdo, que es lo primero que se busca en un conflicto, donde se reclama que las casas siempre se arrendaron, cuando en realidad se plantearon como un beneficio para las socias de CemaChile que tuvieran carencias, pues toda fundación nace de la lógica de satisfacer necesidades y de aportar a la sociedad, pero en este caso Cema se convirtió en una institución que obtuvo beneficios económicos irregularmente, lo que no correspondía”, cerró.