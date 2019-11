“Brutal represión del gobierno vista los últimos días incita más que nada al odio”

Ex preso político Juan Torres Toro

El domingo pasado se realizó en la capital fueguina dos actos en memoria de los cuatro funcionarios públicos asesinados por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar en Tierra del Fuego, Carlos Baigorri, Ramón González, Germán Cárcamo y Jorge Parra. Actos programados por Organizaciones de ex presos políticos, desaparecidos y ejecutados políticos de Punta Arenas y Porvenir, aunque en esta oportunidad, la sensibilidad por los últimos acontecimientos que vive el país -en que se denuncian violaciones a los derechos humanos con la presunta participación de efectivos de las fuerzas armadas y Carabineros- formó parte del foco solidario de la conmemoración.

“Solidarizar con todos los compañeros que a lo largo de Chile están sufriendo la represión, eso es lo primero”, remarcó el ex preso político, relegado, dirigente político, profesor y director de escuela, ex alcalde y concejal e Hijo Ilustre de Porvenir, Juan Torres Toro. “Es doloroso volver a un pasado que se suponía extinto, revivir los mismos acontecimientos, recordar los mismos atropellos, ahora con más claridad por la posibilidad que nos brindan los medios digitales, que llegan con información de modo casi instantáneo y nos permite conocer de primera fuente lo que está sucediendo y que se decía inventado”, explica el apreciado vecino.

Torres apunta que se debe reconocer que el estallido social, nacido de las bases y no de una élite política o de otra índole, se debe a que el pueblo sabe que necesita cambios. Rememora las demandas por pensiones, educación, salud, fin de las AFP, “que lleva como peso cada uno de nosotros en su devenir como habitantes de Chile, una lucha que se da con un alto costo, aunque se quiera apaciguar en algunos medios de comunicación, o haciendo creer que este país sólo lo componen delincuentes”.

Un gobierno sordo

Los estallidos sociales tienen su génesis, ilustró el jubilado docente, advirtiendo que “la represión incita más que nada al odio”, porque el proceder de la fuerza contra la gente -clarifica- “hace recordar un pasado que no fue generoso con el pueblo chileno y cuando aparece esto y los iniciadores de esta llama son los jóvenes, con un gobierno que se hace el sordo a todas las demandas y que no ofrece nada, es aún peor. Me duele también ver cómo los políticos de gobierno, y el mismo Presidente, se han convertido en meros comentaristas del acontecer nacional y no en dar las soluciones que el pueblo requiere”, lamenta don Juan.

El negacionismo de la represión

Para Sergio Reyes, prisionero político a los 19 años en Punta Arenas en 1973, luego 3 años preso y exiliado en Estados Unidos hasta 2016, ver a los militares volviendo a reprimir “es volver a revivir esa era traumática que nosotros vivimos. Conducir cerca del mall en Punta Arenas y ver que estaba custodiado por soldados con armas de servicio, me llevó a los días en que siendo joven tenía el mismo panorama”, resalta.

Estimó que la situación de hace pocos días reabre heridas psicológicas que él y tantos chilenos debieron arrastrar por largo tiempo, “a pesar de que nosotros no lo reconozcamos ni quisiéramos que fuese así. Pero nuevamente se vuelven a violar los derechos humanos a una población joven como entonces. Esta es una cosa que requiere una solución y me da la impresión que la transición verdadera de la dictadura a la democracia, nunca pasó”.

Reyes añade que viendo los videos que se emiten en redes sociales e incluso, “increíblemente en la televisión, la represión es brutal. Esta vez diría yo mucho más en la policía uniformada. Es interesante ver que los militares han sido mucho más cuidadosos en utilizar la fuerza indebida que los carabineros”, observó.

“La educación en derechos fumanos en ambas instituciones no ha sido todo lo que debería ser, falta una cultura de derechos humanos, no sólo en las instituciones armadas, sino en la sociedad en general. Si es igual a cuando en Alemania algunos negaron la existencia del Holocausto: acá en Chile el negacionismo se ha dado muy fuerte estos últimos días”, resumió el también destacado cantante e intérprete musical.

Fotos Félix Iglesias M.