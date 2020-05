Carabineros ayudó a traslado de mujer que no consiguió ambulancia del Samu

Carabineros de Porvenir brindó ayuda a una vecina que habiéndose trasladado por sus propios medios desde un predio del sector de Pampa Guanacos (sur de Tierra del Fuego) hasta Porvenir, víctima de una dolorosa enfermedad, no tenía cómo llegar al Hospital Clínico Regional, donde tenía una cita médica el viernes pasado. Ante sus fuertes dolores, su esposo acudió al Hospital de Porvenir para que la llevaran en ambulancia, pero se le dijo que el protocolo del Samu era específico y no podrían asignarle un traslado.

Por lo explicado, la Oficina Comunitaria de Carabineros acudió a un particular que les facilitó un furgón, al que le fueron retirados los asientos. Con Bomberos consiguieron una camilla, con lo que se envió a la mujer en la improvisada ambulancia mediante el ferry Pathagon, gracias a los pasajes sin costo ida y vuelta del vehículo, facilitados por Tabsa. Pero, ¿por qué no se le dispuso una ambulancia para ella en el Hospital Comunitario Marco Chamorro Iglesias de Porvenir?

La respuesta la entregó ayer la dirección del centro asistencial. “El establecimiento no fue contactado a través de los referentes o jefaturas formales para establecer la gestión de traslado de la paciente, la que según información proporcionada por Some, contaba con citación al Hospital Clínico de Magallanes a través del Servicio de Urgencia y no en agenda programada”.

“No obstante, atendiendo nuestro deseo de apoyar este tipo de necesidades de la comunidad, creemos justo precisar que en el evento de haber consultado en nuestra Unidad de Emergencia o al médico a cargo del turno respectivo, el requerimiento se hubiese acogido y efectuado, toda vez que en esa fecha (jueves pasado), se contaba con móvil y recursos para el traslado y además, por lo pertinente del mismo”, señaló el comunicado emitido en respuesta.