Carla Vega, el sentimiento de una ‘profe’ que aprende de sus alumnos

“Clases virtuales: ¡Uf! Sentimientos encontrados para estas dos palabras. Marzo de 2020, todo partió con sueños con mis peques en la sala llena de aventuras. Pero un virus nos separó físicamente. plan b, estudiar sobre plataformas para poder seguir. En lo personal, muy difícil por que no soy tecnológica, pero vamos aprendiendo, me ha costado, me he frustrado, pero ellos me dan ánimo”. Hoy ‘mis peques’ me enseñan efectos, aplicaciones y cosas que ellos manejan sin problemas”.

“A fines de marzo partimos con videollamadas uno a uno, estudiando cada día, después llamadas grupales y su alegría al ver a los demás compañeros era maravillosa, así que seguí buscando opciones hasta que llegamos a nuestra ‘Sala de WhatsApp’ que utiliza Messenger. Donde nos vemos todos, estudiamos jugamos y nos divertimos. Cada día hay logros: participan, comparten y se mantienen activos reforzando habilidades y contenidos, lo que los ayuda para el próximo año. Vamos lento pero seguro, con la adecuación del Ministerio de Educación”.

“El equipo educativo del curso trabaja día a día. La tía Nicole nos apoya en la educación especial, la tía Corisandra toma lectura, comprensión de la misma y otras labores. Cada día hay actividades dónde se refuerzan habilidades y objetivos fundamentales, actividades que los peques reciben muy contentos y las familias apoyan, incluso participan por ejemplo en cantos, bailes disertaciones, lo que agradezco de corazón”.

Responsabilidad y compromiso

“Hay días duros en que ellos me levantan, por ejemplo, cuando hay viento o nieve, la señal se cae pero seguimos por mensajes, llamadas o como se pueda. Ellos son muy motivados. Cada día se fomenta la responsabilidad y compromiso. Se felicita su participación y se motiva con accesorios, disfraces y actividades. Recordando que son niños -y un niño feliz aprende y participa-, cada día se conectan entre 15 a 20 alumnos, más los que siguen por WhatsApp las actividades. Como profesora me preocupé de conseguir celulares, recargas (agradezco la cadena de favores) y que todos tengan acceso a la información”.

“Porvenir tiene sectores con baja señal de Internet, pero ellos llaman o escriben pidiendo la actividad, motivo de orgullo por su responsabilidad. A todas las familias se le entrega material impreso creado con todos los objetivos trabajados en clases online, para que nadie se quede sin lo necesario para estudiar”.

“En lo personal es una experiencia que nunca pensé, ni imaginé. Sólo trato de hacerlo mejor cada día, ya que es una terapia para mi, sus risas, sus juegos ayudan al alma. Adapté una pieza que es mi ‘sala house’, la decoré como si estuviéramos en la escuela y allí paso mis tardes con ‘mis peques’”.

“A mis perros debo llevarlos donde mi papá en horario escolar. Es una actividad físicamente cansadora, por estar con celular revisando cada tarea, mirando el computador en la salita, Es muy demandante, pero feliz de ver aunque sea por pantalla a quienes me enseñan cada día a soñar y ser mejor profesional”.