Condicionan reintegro jurídico de Adelfa a que integre a su seno al Club de Volantes

IND pidió, asimismo, que se clarifique la composición de su directiva Tras reunión citada por la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, se arribó a consenso por el que se le reactivará a plenitud a la organizadora del Gran Premio su registro de organización deportiva, que le permitirá acceder a los fondos públicos disponibles para enfrentar con mediana holgura la prueba automovilística

Incorporar a la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (Adelfa) al Club de Volantes de Porvenir (CVP) fue la condición impuesta por el Instituto Nacional de Deportes (IND) a esa asociación isleña, para que vuelva a gozar en plenitud de su recientemente suspendida personalidad jurídica y con ello, poder percibir los recursos que la entidad -y que el Estado provee- para poder organizar, con cierto grado de holgura, el próximo Gran Premio de la Hermandad Chilena Argentina en Tierra del Fuego, en la parte correspondiente a nuestro país. En caso contrario, Adelfa no podría impetrar los dineros de valor simbólico asignados a la actividad, dada su trascendencia deportiva, turística, social y patrimonial en beneficio de la Región Austral.

La opción ofrecida por la autoridad deportiva para regularizar la mencionada situación se gestó a instancias de la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, y de ella participaron la propia autoridad provincial; la seremi del Deporte, Odette Callahan; el director regional del IND, Armin Altamirano; y la presidenta y el vicepresidente de Adelfa, Tamara Valenzuela y Mauro Oyarzo, respectivamente. En el encuentro realizado el viernes pasado en la gobernación de Tierra del Fuego, la gobernadora insular actuó como “mediadora” en el conflicto producido tras la suspensión temporal del registro de organización deportiva a Adelfa, a poco más de un mes de la realización del evento automotor que se hace a medias con el Automóvil Club de Río Grande del país vecino.

Explica Altamirano

“En esta reunión había dos situaciones que resolver: una, la solicitud de incorporación de un club, que está pendiente y por la que se tiene que aplicar los estatutos y está en revisión la situación, porque se le había negado la incorporación”, señaló el director del IND regional, Armin Altamirano. “Y lo otro es la actualización del directorio (de Adelfa), porque se han incorporado nuevos miembros y el registro de organizaciones deportivas no estpa actualizado”.

“Resolviendo estos dos puntos, se resolvería la situación que tiene pendiente la asociación y no tendría ningún inconveniente para desarrollar sus actividades en forma normal”. Consultado sobre el panorama en caso que el CVP no fuera incorporado, dijo que es un tema “que creo se debería resolver. Está en manos de Adelfa. Hemos desarrollado una reunión muy productiva que convocó la gobernadora con la seremi de Deporte, y hubo muy buena actitud de parte de los dirigentes y creo que hay esperanzas que se va a resolver pronto esta situación”, cerró Altamirano.

Seremi valoró reunión

En tanto que la secretaria ministerial del Deporte valoró que el encuentro permitió aclarar ciertas dudas que tenían Adelfa y otras entidades, que faltaba transparentar y aclarar. Afirmó que se respondió todas las dudas generadas y que sólo falta “dar una pronta solución para que Porvenir pueda tener nuestra tan esperada carrera”.

Aunque no aclaró si está en peligro la organización del Gran Premio, previó que si pueden subsanar las faltas existentes (antecedentes directivos e integrar al CVP), se podrá levantar la suspensión parcial del registro jurídico de Adelfa, el que no está caducado, clarificó. Terminó indicando que cree que aún está pendiente la asignación de recursos que el gobierno regional destina a la prueba deportiva binacional, aunque dijo no disponer de los antecedentes oficiales del caso.

Respecto a Adelfa, su presidenta, Tamara Valenzuela, se excusó de referirse a la imposición del IND, aunque reiteró que los antecedentes sobre los cargos reemplazados en su directorio, tras algunas renuncias, las remitió a ese instituto el 30 de enero de 2019, después que el 4 del mismo mes llenaron los cargos vacantes en reunión de directorio y presidentes de clubes. Agregó que con la presentación de los antecedentes solicitados, esta semana se soluciona lo pendiente.

Finalizó agradeciendo la intervención de la gobernadora Norambuena, porque su citación permitió arribar a un consesnso que permitirá organizar la carrera, una vez subsanados los trámites administrativos.

Licencia médica de funcionaria del IND retrasó recibo de papeles

Margarita Norambuena señaló que como gobernadora solicitó la reunión en que actuó como mediadora, porque había que hablar con quien tenía el problema, con miras a un exitoso Gran Premio. “Adelfa pasaba por una situación administrativa, pero aparentemente había presentado su documentación hace tres meses y por alguna razón no había llegado a manos del director del IND. Entiendo que una funcionaria que recibió los documentos tuvo licencia médica prolongada, lo que causó una discoordinación entre el IND y Adelfa, pero en esta reunión esto se esclareció”, relató la autoridad.

Añadió que “se conversó con Adelfa y se logró que razonara, en el sentido que no nos podemos farrear esta patrimonio cultural deportivo que es de todos los fueguinos, no de un club ni de una asociación. Por eso aunamos las voluntades”.

“No se trata de una condicionante, sino de cumplir la ley: primero, arreglar sus documentos administrativos, por esta discoordinación; y segundo, deben revisar sus estatutos para incluir al Club de Volantes, lo que ya no es materia de esta gobernación, sino que pasa por la voluntad de la gente”.

“Así como Adelfa ha puesto de su parte, también al Club de Volantes hay que pedirle que ponga de sí en esto, porque insisto que ésta es una carrera que es de todos nosotros”, finalizó la representante del gobierno.