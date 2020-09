Cuestionamiento genera en Porvenir la creación de fundación social comunitaria

Justo en época de pandemia destinarán $18 millones a nuevas contrataciones Institución tendrá como objetivo reunir donaciones para poder distribuirlas entre los vecinos que pasan necesidades por la situación actual de pandemia

Diversos cuestionamientos generó en Porvenir la creación de una Fundación Municipal de Desarrollo Comunitario y Social que desde hace algunos meses propicia la alcaldesa Marisol Andrade, debido a que una buena cuota de los ingresos municipales destinados al funcionamiento de la nueva institución -tras bullados debates para su aprobación desde abril pasado- se destinará a millonarios sueldos, en el término de unos $16 millones por semestre. Pese a todo, en reunión extraordinaria del Concejo Comunal del pasado viernes, la instancia fue ratificada por la mayoría de los ediles y se lanzó la constitución de sus estatutos, que quedaron registrados en el acta municipal de esa sesión.

“Fuimos citados a reunión extraordinaria para participar y firmar la creación de una Fundación Social Municipal de Desarrollo Comunitario, la cual tiene como objetivo apalancar recursos para repartir ayuda social a la comuna de Porvenir”, indicó el concejal Carlos Soto. Explicó que en las reuniones anteriores donde se trató el polémico tema, fue el único miembro del Concejo que demostró estar en contra de la formación del naciente organismo, debido a que uno de sus principales cuestionamientos son los abultados salarios que se pagará a los miembros que lo compondrán.

Recursos que no recibirán vecinos necesitados

“Se van a gastar más de 18 millones de pesos en seis meses, los cuales podrían ir en perfecta ayuda de la comunidad, manejados a través de la Cuenta Social de la Dideco (Dirección de Desarrollo Social y Comunitario, unidad que existe de antigua data en el municipio)”. Agregó Soto que los integrantes de la fundación emergente serán un director, “el cual se va a ganar un sueldo de 2 millones y medio mensuales, por el primer semestre, y un asistente que va a trabajar mediodía”.

“¡Sí, medio día y va a ganar 600 mil pesos mensuales!”, exclamó. Su observación, clarificó, “es que en estos tiempos de pandemia lo que menos debemos hacer es aumentar el gasto público. Lamentablemente, esta fundación contó con la mayoría del voto favorable de los concejales”. Añadió que seguir aumentando el gasto público es -a su juicio- una situación muy compleja, sobre todo cuando se vive una pandemia que en Porvenir produce un drama social intenso, incrementado por el reciente rebrote de coronavirus en la población, drama “en el cual esta plata podría ir perfectamente en ayuda de nuestra comunidad”, acentuó.

Ejemplificó que ante una situación similar, “en la ciudad de Punta Arenas se hizo una campaña que la organizó ITV Patagonia junto al Club de Leones y el municipio de esa ciudad, donde juntaron 2 toneladas de carne. Dos mil kilos de carne ante los cuales no fue necesario crear una Fundación Social para distribuirlos, se hizo una alianza entre privados y la municipalidad, y ésta aportó con las fichas sociales de la gente que estaba más necesitada y, sin necesidad de contratar a nadie, se pudo hacer la repartición”.

Apuntó que lo mismo está haciendo en la actualidad la Gobernación de Tierra del Fuego, donde privados como la Asociación de Ganaderos y el Frigorífico Patagonia también entregan aportes de carne para la ciudadanía, “y tampoco es necesaria la contratación de personas para hacer la entrega a gente necesitada”. Por lo anterior, el concejal lamentó que el resto de sus colegas participaran en la firma de constitución, que significa aumentar el gasto público y de contrataciones en el municipio fueguino.

Anunció que estará “atento a que a finales de estos seis meses, ver si esto compensa o no. Hay que recordar que la municipalidad va a poner $18 millones en sueldos y vamos a ver si esta fundación es capaz de reunir más de esa suma entre privados. Es mi deber informar esta situación, porque es importante que como fiscalizador dé cuenta de estas cosas a la comunidad porvenireña”.

“Tenemos control de la situación”

Cabe consignar que a la sesión extraordinaria donde se dio vida a la nueva unidad social, además de Carlos Soto no asistió el edil Juan Bahamonde, por lo que su firma no formó parte del acta constitutiva. Por su parte, el concejal Mario Cárcamo -que firmó la aprobación- consideró que el pago de sueldos es una inversión inicial que el municipio debe hacer para que funcione la nueva instancia. “En primer término, el acuerdo a que llegamos es que sea por 6 meses para evaluar el funcionamiento de la fundación”, aseguró.

Explicó que a diferencia de la Dideco, la naciente entidad podría allegar recursos sin mayores trámites ni trabas burocráticas que debe sortear esa unidad, incluso recibir donaciones, que es muy complejo de aceptar. “Estamos apuntando a poder llegar directamente a gente que necesita y sabemos que al principio significará un gasto, es cierto, pero hay que dar una oportunidad”.

“Si al cabo de estos 6 meses esta cuestión no funciona, le vamos a quitar el financiamiento, pero también puede ser un acierto que sirva para apalancar recursos. La fundación, para poder seguir funcionando va a necesitar recursos, entonces si vemos que al final del semestre no funciona, no aprobaremos la modificación presupuestaria para que siga funcionando. Es decir, igual tenemos el control de la situación”, aclaró.

Aunque todavía no está claro a quién la autoridad comunal colocará al frente de la fundación en ciernes, jugando al misterio con su nombre ante el cuerpo colegiado, trascendió que su director ejecutivo sería Christian Andrade, actual coordinador comunal de la OPD (Oficina de Protección de Derechos). Cabe hacer presente que aunque tampoco están definidos aún los candidatos al sillón alcaldicio del próximo periodo, los que “suenan” han formulado -en privado- severas críticas a la creación de la unidad fundacional, también anteponiendo el tema de los gruesos salarios que se prevén, considerando los actuales tiempos de crisis sanitaria, cuya contención se ve todavía lejana en la capital isleña.

Directivos provisorio que darán cuerpo a la Fundación Social

En el acta de constitución de la Fundación Social de Porvenir se estipula que su directorio estará compuesto por 5 miembros: un presidente, un secretario, un tesorero y dos directores. “Los directores no recibirán ningún emolumento por su desempeño y durarán 4 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos hasta por un periodo más. Tendrán derecho a recibir reembolsos por gastos en que incurran, sólo con ocasión del ejercicio de sus funciones y previa autorización expresa del directorio”.

En cambio, se indica que su director ejecutivo tendrá una remuneración fijada por el directorio, “la que en caso alguno podrá exceder la de un directivo de la Municipalidad de Porvenir, grado 10 de la escala municipal de sueldo”. Sobre el directorio provisorio, el artículo 1° transitorio integra a la propia alcaldesa junto a los vecinos María Beatriz Román Lillo, Ximena Karina Barría Raipane, Liliana Marcela Cheuquel Pérez y al jefe de Dideco, Ricardo Andrés Rozas Palma.