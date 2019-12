Dentro de 4 años podría funcionar nuevo pueblo turístico de Pampa Guanacos

Respecto a los interesados se está en proceso licitatorio y en unos 6 meses debieran llegar los antecedentes de los primeros solicitantes. Se mantiene la petición de una cuota de inversión importante, que podría bordear los 100 millones de pesos por futuro residente

La Municipalidad de Timaukel trabaja con el Ministerio de Vivienda lo que será el Plano Regulador del pueblo turístico que se planifica en la austral comuna fueguina, futuro centro poblado de Pampa Guanacos. En forma simultánea, se planifica otra iniciativa en el sector de Caleta María (río Azopardo), en la costa del estrecho de Magallanes, bastante más al sur y un poco al oeste del sitio anterior. Así lo informó desde el lejano territorio extremo de Tierra del Fuego el alcalde de Timaukel, Marcos Martic, anticipando que “si Dios quiere, en marzo del próximo año tendríamos los recursos para iniciar el trabajo del Plan Regulador”.

No obstante, aseguró que adelantándose a proyecto en Pampa Guanacos el municipio está trabajando en el sistema de agua potable, con una inversión de $86 millones ganados en un fondo de la Subdere por buena gestión. “Fue un premio a nivel nacional y con ese ‘regalito’, los fondos los inyecté en Pampa Guanacos para dos cosas: mejoramiento del agua potable con excavación de un pozo para distribuir a las actuales 11 viviendas de funcionarios públicos y que tengan ese servicio básico”.

“Y una ‘colita’ de esos 86 millones fueron al diseño de soterramiento y electrificación desde la escuela a la villita de Pampa Guanacos, para que la gente tenga 24 horas de energía continua”, agregó. La señal es centrarse en la regularización y que entre 2020 y 2024 la tarea se enfoque sólo en Pampa Guanacos, en diseño de alcantarillado, cavar un poco profundo para la habitabilidad del lugar y la zonificación de terrenos del futuro pueblito turístico.

Primera meta es a 4 años

Recalcó que se debe ser realista, porque en 4 años prevé que se tenga la zonificación y el Plan Regulador, cosa de elegir dónde se construirá para evitar lo que sucedió hasta hace un tiempo, que se había establecido una zona inundable, error al que no se debe volver. “Tengo que empezar de cero pero bien, dejando la planta de tratamiento de aguas lista, el agua potable y la energía instaladas”, acentuó.

Luego de esos 4 años vendrán las primeras construcciones para un edificio municipal, una posta de salud nueva y grande, una mejor y más amplia escuela. Aún así, especificó que la actual infraestructura se sigue usando en el funcionamiento de la escuela, la maestranza, las viviendas de profesores, auxiliares y paramédicos; la posta de salud y, gracias a un convenio con Conaf, se cedió en comodato el albergue entre diciembre y mayo, para que funcione la Brigada Forestal Lenga N°7 que desde Pampa Guanacos parte a cualquier emergencia. Y la sede social se ocupa en reuniones o en los “Municipio en Terreno”, dándole funcionalidad a lo que ya existe.

$100 millones de inversión por interesado

Respecto a los interesados de la región, del resto de Chile y de distintas partes del mundo, dijo que están en proceso licitatorio y que en unos 6 meses debieran llegar los antecedentes de los primeros solicitantes, tras lo que vendrá una reunión con ellos para orientarlos en lo que se requiere y lo que será su inversión, cómo van a construir, el impacto ambiental que producirá su emprendimiento, cómo van a tener energía, el tema de los residuos y demás. Enfatizó que se mantiene la petición de una cuota de inversión importante, que podría bordear los 100 millones de pesos por futuro residente. “No es un proyecto para todos, hay que ser realista, porque construir en Pampa Guanacos o en Caleta María no es fácil. Uno no puede ser irresponsable y llamar a toda la comunidad a ir a vivir al extremo austral de la isla, cuando no es tan fácil”, acotó.

Una vez que todo esté formalizado y listo para ser puesta en marcha, recién se podrá llamar a la ocupación de sitios para los interesados que deseen proyectarse en Pampa Guanacos, agregó Martic. Uno vez consolidado lo que es público (la municipalidad en primer término), comenzará el proceso para entregar los pequeños terrenos a los emprendedores y Pymes que oferten al desarrollo de la futura comunidad “pampina”.

Licitación de terrenos en Caleta María

En cuanto a la licitación de terrenos que viene primero -y que personalmente trató con el ministro de Bienes Nacionales en su reciente visita a la región- va a ser en el Azopardo, desde el puente del río que nace en el lago Fagnano a caleta María, donde existen unos 28 terrenos para ser adjudicados. Para ello, el alcalde valoró que Bienes Nacionales le respondiera favorablemente a su solicitud de posicionarse como administración en ese territorio costero.

La idea es administrar desde un ex puesto del CMT (Cuerpo Militar del Trabajo, que construye el camino de penetración a bahía Yendegia), para desde allí posicionar a los futuros licitantes hacia caleta María o hacia la senda al sur. El objetivo es tener una dirección comunal con una posta, paramédico y ambulancia, controlar la generación de residuos y administrar una pequeña maestranza que ayude a los futuros residentes y turistas.

Movimiento social apenas se nota

En cuanto a la situación social y política que vive el país y nuestra región, el alcalde insular sureño observó que aún cuando la comuna de Timaukel no está ajena a lo que sucede a lo largo de Chile, “la comunidad ha entendido que hay que seguir trabajando. Todo está en normalidad, los servicios están funcionando normalmente y como municipalidad, seguimos prestando nuestros servicios a la comunidad”, aseguró.