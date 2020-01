Desde Porvenir al mundo: radio Tierra del Fuego celebra 43 años en el aire

Foto Gerardo López M.

Para dar voz a la creciente comunidad de Porvenir y unir a través de las ondas a los fueguinos, nació el 14 de enero de 1977 la radio Tierra del Fuego, que durante estos 43 años ha superado ampliamente las fronteras de la isla, llegando a escucharse en países como Italia, Finlandia, Suecia o Miami. Su director, Iván Lara anunció que durante la mañana de hoy, harán un programa especial para celebrar este aniversario, con invitados y entrevistados que han marcado la vida de la emisora.

“Somos la tercera radio más antigua de la región. Primero la Polar, después radio Paine de Puerto Natales y después nosotros. Seguimos con los mismos servicios que hemos entregado siempre, a la comunidad, informaciones y lo que hace la radio: entretener, educar e informar y siempre nos hemos mantenido en la misma línea; somos pluralistas”, describió Lara. A modo de reseña, el director de la radio recordó que en 1976, “se me pidió, de parte del Regimiento Caupolicán de Porvenir, que se hiciera funcionar una emisora, que estaba dentro del regimiento. Duró unos dos o tres años y fue cerrada porque de acuerdo al comandante que llegó en la época, el regimiento no podía tener radio, entonces se cerró y posteriormente, la alcadesa de la época, Malva Mancilla Bustamante, que me dijo si podía hacer una radio en Porvenir”.

Claro que las condiciones eran tan adversas como el clima porvenireño. “Cuando se me pidió instalar el equipo, era uno de radioaficionado, de 150 watts y con eso salimos por primera vez al aire, pero en el regimiento. Se hicieron los trámites para solicitar una concesión y salimos en una frecuencia de 1.500 kilohertz en AM. Tuvimos ayuda de la comunidad, que quería tener un medio de comunicación que no existía”.

Así Lara comenzó a incorporar equipos y personal, entre los que recordó a Fernando Palma, “posteriormente se integró a la radio Juan Nesbet; Francisco “Pecundino” López, Silvia Cárdenas, que aún sigue viviendo con nosotros. Hemos pasado por diversas situaciones”.

Hemos recibido muchos saludos de todas partes, “incluso un amigo que tengo en Miami nos mandó un saludo, es una radio internacional, con 24 transmisores. En Estocolmo, Suecia, nos han escuchado, pero son efectos de la propagación. De Italia también hemos tenido saludos de radioaficionados y piden un intercambio de tarjetas, de que recibimos su reporte. También nos escuchan en las islas Falklands (Malvinas)”, destacó Iván Lara, que desde las 10 a 14 horas tendrá esta transmisión especial para los amigos de Porvenir y de los radioescuchas de Punta Arenas.