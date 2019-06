Dirigente sindical de Nova Austral insatisfecha tras encuentro con Carolina Goic

Continúa la incertidumbre entre los trabajadores de la compañía acuícola y los presidentes de sus sindicatos, ya que temen que la empresa pueda desaparecer “tarde o temprano” con el proyecto de modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura y con ello, temen perder su fuente laboral

Foto Félix Iglesias M.

La presidenta del Sindicato “Nova Austral Porvenir-Punta Arenas”, Nataly Castro, dijo no haber salido conforme de la reunión sostenida en la capital regional con la senadora Carolina Goic, aunque estimó que lograron un objetivo importante al concordar un diálogo pacífico con todos los parlamentarios que están llevando a efecto el proyecto modificatorio de la Ley de Pesca y Acuicultura, que tiene a los trabajadores de la salmonera fueguina en la incertidumbre,

“Nuestro objetivo como trabajadores es comunicarles que no todas las salmoneras son iguales, que no nos pueden englobar a todos en un mismo saco, quedando por darles a conocer la visión de nosotros como trabajadores, Hay incertidumbre porque hay cosas que no están claras. Queremos seguir trabajando, porque cada uno de nosotros representa una familia”, planteó.

Dijo que el proyecto de ley provocaría un cierre rotundo de las salmoneras a corto o a largo plazo en la Región de Magallanes.

Detalló que ella llegó hace 8 años a Porvenir, ciudad donde se casó, logró tener su casa y hoy tiene a su familia y la fuente laboral que sostiene a sus hijos. “Esperamos ir todos los representantes de los sindicatos de Nova Austral al Congreso, para que ojalá acojan nuestro sentir de la mejor manera, mostrarles nuestro punto de vista y sepan que sacamos productos Premium, que trabajamos de manera limpia y segura”, afirmó.