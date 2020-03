Dirigentes sindicales de Nova Austral piden paralizar la producción por 14 días

Sólo disminuyeron el turno de noche por los horarios del toque de queda Sin embargo, la gerencia de la empresa se niega a dejar de producir, dado el adverso escenario que vivió la industria hace algunos meses, de cuya crisis aún se están reponiendo. También se conoció del aumento de la demanda del producto salmón austral en los exigentes mercados de Estados Unidos, ante el cierre de numerosas salmoneras internacionales

Los dirigentes sindicales de la empresa acuícola Nova Austral de Porvenir formularon una petición en conjunto a la gerencia para paralizar la actividad productiva. En el acuerdo, remitido el sábado 21 a Nicolás Larcos, gerente de Finanzas con copia a Margarita Norabuena, gobernadora Tierra del Fuego; Marisol Andrade, alcaldesa de Porvenir; José Fernández, intendente de Magallanes; Sergio Ruiz, seremi de salud (s) y Victoria Cortez, seremi del Trabajo, comunican que “por consenso unánime, todos los Sindicatos de Nova Austral, solicitamos a la empresa que detenga el proceso productivo por 14 días de la planta de procesos”.

Lo anterior, explican, “para garantizar la tranquilidad y seguridad de los trabajadores y la comunidad fueguina, referente a la saluda física y psicológica”. Añaden que los sindicatos “a pesar de no acogernos al artículo 184 bis. del código del Trabajo, al cual nos acogeremos si no tenemos una respuesta favorable, dándoles plazo hasta el lunes 23 de marzo a medio día (ayer), bajo el mismo tenor”. Asimismo, dejan en claro las consecuencias que ello significa, asegurando que no es su intención “dañar a la empresa, sino resguardar la integridad de sus trabajadores, debido a la emergencia sanitaria acontecida en nuestro país”, nota que lleva una decena de firmas de los directivos gremiales.

Gerencia mantiene la producción

En respuesta, la gerencia de la salmonera señala que se puede seguir trabajando en Nova Austral, “si lo hacemos de manera consciente y responsable, y respetando todas las medidas y protocolos que la empresa ya ha tomado, y si faltara alguno, hay que proponérselo a la empresa, pero parar hoy nos parece muy complicado para nuestro futuro”, ya que “Nova Austal es la principal fuente de trabajo de Porvenir, donde a la fecha no hay ningún caso diagnosticado de Coronavirus”.

Recuerda la gerencia que “hace unos meses, la empresa estuvo al borde de desaparecer por la crisis que todos conocemos, y aún continúa trabajando para salir de ella. Es decir, los esfuerzos de la empresa están focalizados en darle continuidad a la operación en esta nueva crisis que vive el país, para así evitar el peor de los escenarios y poder enfocarse nuevamente en el crecimiento y futuro de la misma”. Ayer se conoció que la acuícola fueguina determinó suspender el turno de noche, atendiendo a que el horario de toque de queda implicaba la restricción de desplazamiento de sus operarios.

Cabe recordar que la toma de ruta protagonizada por una docena de residentes isleños a Bahía Chilota, entre ellos camioneros que trabajan para la empresa Nova Austral, tenía por objetivo -además de impedir el ingreso de turistas extranjeros y nacionales- cortar los abastecimientos de materia prima para la planta de procesamiento de salmón. Como ya se sabe, la “toma” del camino sólo duró unas horas, ya que el jefe militar de Fuerza para Tierra del Fuego convenció a los movilizados de deponer la medida.

Por otro lado, se conoció en Porvenir que Nova Austral es una de las pocas salmoneras que se mantienen plenamente activas en el mundo, debido a la presencia del coronavirus y la consecuente paralización de faenas por cuarentenas nacionales. Por lo mismo, ha habido un significativo aumento de pedidos, especialmente de Estados Unidos, para seguir proveyendo del apetecido producto del mar a la insistente demanda norteamericana.