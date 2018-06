En Porvenir hay una población de vecinos “invisibilizados”, solos y con serias carencias

Aseguró directora del Hospital Marco Chamorro Iglesias en su cuenta pública “Hay algo que no está bien si no vemos a quienes lo están pasando mal”, planteó al respecto Esmeralda Ruiz

Fotos Félix Iglesias M.

Si bien en Porvenir hay 372 adultos mayores (hombres y mujeres) que pasan por distintas situaciones de soledad o de algún tipo de carencia, los cuales son atendidos por la unidad de atención domiciliaria del Hospital Marco Chamorro Iglesias, hay una población flotante invisibilizada en la capital fueguina que vive en solitario -que podrían ser desde docenas hasta cientos de personas- de las que no se conocen datos y que seguramente pasan grandes necesidades, pero que no llegan al centro asistencial para poder recibir atenciones como debieran tener.

Así lo dio a conocer en la cuenta pública del año 2017 del hospital isleño su directora, Esmeralda Ruiz, quien lamentó que algunos de estos casos sólo se conocen cuando un vecino que pasa soledad, fallece sin compañía en el hogar, donde se evidencia el drama social que sufría, como sucedió en casos detectados recientemente.

“Hay muchísimos vecinos que viven en completa soledad y no quieren, ni saben que pueden ser atendidos por nuestro hospital, por eso nos hemos propuesto potenciar el trabajo intersectorial en pro de nuestros adultos mayores. Queremos tener una red con las juntas de vecinos y demás instituciones, cosa que se pueda dar las alertas a tiempo”, anticipó la directora del nosocomio, una tarea ya puesta en marcha para llegar a ese sector de la población, afirmó.

Un año difícil

Junto con calificar 2017 como “el año más difícil, por los cambios y mi estado de salud, que incluyó una licencia médica”, Ruiz destacó que el que dirige fue el primer Hospital Comunitario de Chile acreditado como tal. Detalló que su acción abarca todo territorio de Tierra del Fuego, generando una red con las comunas de Timaukel, donde existe la Posta de Salud de Cameron y la Estación Rural de Pampa Guanacos, y de Primavera, atendida por una posta privada, y en ambas se cumplen rondas periódicas. “No tenemos todo para enfrentar cada necesidad, pero sí los oímos y gestionamos las soluciones”, aseguró.

El Hospital de Porvenir hoy cuenta con 7 médicos generales, más la primera especialista (una médico de familia) y un médico residente, quienes cuando es necesario hacen derivaciones. En los 12 años de misión y visión del plantel, se han logrado metas al máximo, pero también persisten deficiencias, confesó y se funciona con toda una red comunitaria. En cuanto a los recursos, en lo físico se pasó de 1.800 a 5.500 metros cuadrados en 2 pisos, en un edificio que costó $12 mil millones.

Hoy trabajan allí 11 médicos y 119 funcionarios, posee imagenología, farmacia con stock e insumos para tres meses, y laboratorio. El principal problema prevalente es la salud cardiovascular, con 2.555 consultas anuales sólo del área cardio, en las que el Estado gasta 55 millones de pesos por paciente. Se realizaron 1.232 exámenes, la mayoría a varones, siendo constante la obesidad y el sobre peso. Hospitalización posee dos camas por pieza (16 en total), con eventual extensión hasta a 50 camas. De ellas, hay 7 ocupadas por casos sociales, inclusos algunos de derivación judicial.

El servicio dental tiene dos odontólogos y dos auxiliares, más un profesional que atiende fuera de horario, totalizando 1.913 atenciones anuales, incluyendo las de una endodoncista y radióloga dental. En materia de salud mental, se sinceró que falta personal, pero existe consultoría de un psiquiatra y desarrollan talleres de terapia.

En atención gíneco-obstetra cuentan con tres matronas, aunque en Porvenir no se puede atender partos ni cesáreas, debido a que hay muchos factores de riesgo que contempla el Servicio de Salud. “Es difícil convencer a madres que vayan a dar a luz a Punta Arenas, pero es una norma ministerial”, comentó.

Urgencias que no son

El Servicio de Urgencias cuanta con box diferenciados para hombre, mujer, pediátrico, yeso y otras atenciones, a diferencia del antiguo inmueble, donde todo se atendía en una sola sala. En 2017 hubo 15.853 atendidos en este servicio, de los cuales sólo el 0,1% correspondía a verdaderos casos urgentes y apenas 141 ingresaron hospitalizados y se materializaron casi 30 traslados a Punta Arenas por mes, lo que obliga a que haya siempre un funcionario viajando de compañía.

Finalizó indicando que la OIRS registra 1.141 anotaciones, pero de éstas sólo 21 fueron reclamos y al revés, hubo 47 felicitaciones y que el hospital ya fue reacreditado por el Ministerio de Salud. En cuanto a las metas, precisó que espera fortalecer la labor de la médico de Familia y el Some, favorecer las acreditaciones, “hospital seguro” certificado, generar mejores alianzas en red provincial y mantener estándares.

Sin embargo, resaltó que quiere más cercanía con la comuna, sobre todo en los casos de personas solas, sobre todo si son adultos mayores “invisibilizados” que no reciben atención. “Hay algo que no está bien si no vemos a quienes lo están pasando mal”, planteó al respecto Esmeralda Ruiz.

Preocupan reclamos por redes sociales, aunque no oficializados

Numerosos reclamos posteados principalmente por padres y madres de familia en redes sociales, pero que no ingresan al Libro de Reclamos, ni menos a la oficina de la OIRS (Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias) del Hospital Marco Chamorro Iglesias, han preocupado en el último tiempo a las autoridades fueguinas.

Los apuntes se refieren sobre todo a la mala atención de algunos de los siete médicos generales del centro asistencial, tanto por sus respuestas inadecuadas o poco corteses, denotando mal temperamento de los profesionales, como por la postergación en sus atenciones u horas dadas previamente, que molesta a los usuarios. Esto es frecuente, aducen, cuando se llega a Urgencias y los facultativos dicen que no es un caso apremiante.

Por ello, hace algunos días el Concejo Municipal en pleno se reunió con la directora Esmeralda Ruiz en el mismo hospital, para sugerir mejoras en el trato de los doctores. Y lo propio hizo ayer la gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, reuniéndose con el director (s) del plantel.

En ambos casos, no surgieron soluciones definitivas, salvo la promesa de mejorar. Empero, se reveló que -en efecto- los reclamantes no usan las vías oficiales y los usuarios se descargan sólo por las redes sociales, que no tienen mayor efecto práctico para su objetivo por mejorar.