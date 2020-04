“Enfermos de coronavirus en Porvenir han desarrollado sólo síntomas leves”

Aseguró gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena

“Las personas que están identificadas como positivas al Covid-19 en Porvenir, son las que han desarrollado en forma absolutamente leve la enfermedad, porque están diagnosticados, pero se les ha manifestado en forma leve. No sé el último, porque está recién identificado, pero están recibiendo los cuidados necesarios. Y quiero decir también que tenemos como 30 personas en cuarentena obligatoria, que aunque no han demostrado síntomas, es gente que ha ido a Punta Arenas y ha regresado y a una de ellas, que trasgredió la norma, se le está haciendo un sumario sanitario”, informó a Fueguinas la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena.

La autoridad confirmó que tres de los mencionados son personal del Destacamento Caupolicán y la tercera (la primera diagnosticada en Porvenir), es una mujer civil, joven. Respecto a los tres funcionarios del Ejército oficialmente enfermos de coronavirus y que permanecen en dependencias especiales de aislamiento en esa unidad militar, acentuó que están recibiendo todos los cuidados que corresponde y reveló que el seguimiento de la enfermedad lo hacen los médicos del Hospital Comunitario Marco Chamorro.

Sobre los casos de Primavera, reafirmó el antecedente dado por el alcalde Blagomir Brztilo, que se trata de operarios de empresas que laboran en esa comuna (Enap y Sodhexo), pero que residen en Punta Arenas. Y en Timaukel, afirmó que gracias a su fuerte aislamiento, no se registra ningún caso, ni siquiera sospechoso de la enfermedad. Añadió que en el Paso Fronterizo de San Sebastián el horario de atención se acotó entre las 8 y las 20 horas, mismo lapso en que funcionan los cruces del estrecho en Primera Angostura.

Trabajos de sanitización

Por otro lado, ayer el coordinador del jefe de Defensa en Tierra del Fuego, coronel Raúl Faúndes, destacó los trabajos de sanitización que se están desplegando en el Destacamento Caupolicán a su mando y el que no se registraran detenidos por quebrantar el toque de queda en los últimos días en Porvenir. Sobre el desorden protagonizado por un grupo de personas al filo del toque de queda en calle Almeyda con pasaje Gesell, dijo no poseer antecedentes, pero averiguará la situación en Carabineros, donde si no hubo denuncia, no existe procedimiento, clarificó.

Terminó lamentando que los jóvenes persistan en seguir saliendo en grupos a espacios públicos, donde él mismo constató cómo varios adolescentes -que no eran chilenos, especificó- se habían reunido a jugar a la pelota en una plaza. Terminó anunciando el aumento de patrullaje militar en algunos puntos de la comuna sugeridos por los mismos vecinos, lo que ha sido positivamente aceptado por la comunidad, valoró.