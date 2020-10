“Es como si hubiera vuelto a nacer”, suspira ya aliviado del Covid-19 conocido dirigente chilote

Waldo Renato Andrade pasó los peores 20 días de su vida por el virus mortal “Esto no es un resfrío fuerte, ni una gripe, es mucho peor y está a la salida de la casa. Cuídense mucho y no discriminen a las personas que tienen el virus, porque éste ataca a cualquiera”, señaló el directivo

Después de más de 20 días en que asegura haber padecido el tiempo más difícil de toda su vida, también como familia en el hogar y entre sus parientes lejanos, el presidente del Centro Social Hijos de Chiloé, Waldo Renato Andrade, dio a conocer cuánto le afectó sufrir en carne propia el coronavirus. “Quiero agradecer primeramente a Dios y a todos los que de una u otra forma lograban llamarme para alentarme con sus palabras, a seguir luchando. Especialmente mi familia y a mis hermanos y hermanas, que se mantuvieron pendientes a cada rato de la evolución de mi salud”, resumió el dirigente social y también empleado de la Maestranza municipal de Porvenir.

“Quiero mencionar a mi hermano de Notuco, Chiloé, que a pesar de su enfermedad igual me dio palabras de aliento, a mis colegas de la municipalidad, a la señora alcaldesa, al amigo José Luis Barrientos, también mis sobrinos que se ‘sacaron los zapatos’ con su preocupación, amigos de Castro y Ancud. La verdad es que llegué al limite, con síntomas muy fuertes, lo pasé horrible”, confesó.

Llamado al autocuidado

Dijo que es difícil describir el tiempo padeciendo el virus mortal, que lo tuvo peor por cuanto de joven sufrió una severa enfermedad pulmonar, por lo que estuvo “muy mal, porque esto no es un resfrío fuerte, ni una gripe, es mucho peor y está a la salida de la casa. Cuídense mucho y no discriminen a las personas que tienen el virus, porque éste ataca a cualquiera. Dios quiera que no lo tengamos todos, ¡pero para allá vamos, si no nos cuidamos de verdad!”, advirtió Andrade.

Volver a nacer

Dijo que “es como volver a nacer”, cuando al empezar a sentirse mejor al vigésimo día de estar encerrado en su casa supo que lo peor había pasado, siempre en compañía de su esposa e hijo, el que probablemente contrajo el Covid-19 en su trabajo, donde junto a un compañero de labores dio positivo al PCR tomado en la empresa en que cumplen funciones. También resaltó la labor de los funcionarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias y de modo puntual, al doctor Pinochet, que mantuvo una continua observación y esmero en su caso.

“Cuídense mucho, principalmente porque acá somos una comunidad chica y casi todos nos conocemos”, cerró el directivo chilote, felizmente ya recuperado. Sus palabras cobran especial relevancia, ya que al tratarse de una comuna con pocos habitantes, resulta impresionante para cualquier vecino conocer de una importante cantidad de amigos o conocidos que se han visto afectados por el coronavirus, incluso varios de ellos evacuados a Punta Arenas.