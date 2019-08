“Es esperanzador tener un nuevo servicio que ofrece conectividad permanente”

Alcalde de Primavera por inauguración de nuevos ferrys

Con ánimo esperanzador ante un anhelo y lucha de mucho tiempo, tomó el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo, la llegada de la nueva empresa de transporte marítimo Naviera Tierra del Fuego, que en los próximos días iniciará sus operaciones uniendo la isla con el continente a través del paso de Primera Angostura, primero con uno de sus dos transbordadores y en fecha próxima con su segunda nave. Para el jefe comunal fueguino, que dos nuevos buques aporten su servicio sumado al que ya presta Tabsa en el mismo cruce, con directo beneficio para la comuna que representa, es un avance de desarrollo.

“Nos va a permitir gozar realmente de conectividad, porque cuando se usa esta palabra se entiende que hay una permanencia, que los habitantes están conectados siempre y es algo que en la isla de Tierra del Fuego, por vía marítima, en realidad no ocurre”, especificó. Puso por ejemplo que cuando un residente queda sin conexión al continente a la una ó 2 de la mañana, “pasa una gran cantidad de horas que no puedes salir del territorio y lo digo con mucha responsabilidad, porque me ha tocado vivir situaciones personales de ese tipo y de verdad, no se la doy a nadie”.

Por lo anterior, dijo que se valora el esfuerzo de la nueva empresa naviera y que así se lo manifestó -agradeciéndoselo- al socio propietario y artífice de la opción, Luis Paredes. Pero no sólo al habitante común -recalcó- sino también dará impulso a la ejecución de emprendimientos, al turismo local y a las futuras inversiones.

“Pero si no trabajamos temas fundamentales y no se fomentan algunas iniciativas que son imprescindibles para poder desarrollar distintos territorios que son insulares, hablamos de ideas sin concreción. Esto es una parte de lo que uno requiere para quienes quieran ingresar al territorio”, apuntó.

“Es fundamental tener un servicio sin interrupciones en pro de distintos proyectos que benefician a todos: empresarios, ganaderos, turistas, habitantes de Tierra del Fuego, los sistemas de salud en sus evacuaciones médicas, etc. Por eso estamos contentos y queremos que exista una sana convivencia y competencia entre las empresas que prestarán este servicio.

“Muchas veces en el continente no saben apreciar, ni conocen el significado de las dificultades de los que vivimos en este lado, que para llegar al hogar tenemos que cruzar una calle que no siempre nos lo permite, que es el estrecho de Magallanes”, remarcó Brztilo.