Esquiladores fueguinos debieron “pasar el tarrito” para poder asistir a torneo mundial en Francia

Fotos cedidas

Gracias a la ayuda de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y especialmente del socio de ese gremio, Rodrigo Filipic, además del apoyo de privados como la empresa Karukinká y de la Municipalidad de Porvenir que le financiará los pasajes a uno de ellos, tres representantes chilenos (dos de ellos porvenireños), podrán participar en el Campeonato Mundial de Esquila que tendrá lugar del 4 al 7 de julio en la localidad francesa Le Dorat, al norte de Limoges. Desde su residencia en Nueva Zelanda, donde desempeña las funciones profesionales de esquila ovejuna, el representante fueguino y nacional del evento, Luis Pincol, relató las peripecias que debió hacer para conseguir los recursos del oneroso viaje y estadía en Francia.

“Como yo vivo en el extranjero, no se me puede hacer ningún aporte desde el municipio de mi ciudad (Porvenir), ni tampoco se puede desarrollar algún proyecto que me beneficie como competidor, pese a que voy representando a Tierra del Fuego, Chile. Eso al menos lo que me dijo un concejal, aunque no sé si es verdad. Pero, en base a difusión de mis logros anteriores, yo ya recibí la colaboración de gente que voluntariamente se ofreció a ayudarme”, relató.

Con esos aportes reunió el dinero necesario para poder viajar desde el país oceánico al europeo. Agradeció particularmente al mencionado Rodrigo Filipic, propietario de estancia Fortuna, quien además de aportar viajará a Francia para acompañar al trío chileno, desde donde espera transmitir la competencia en video directo, vía streaming. En tanto que el concejal Javier Nancuante expuso la necesidad monetaria de los esquiladores locales en el municipio.

Por suerte, apuntó Pincol, la estadía la pone la organización del evento internacional, si bien el primer día los competidores se lo deben solventar solos a razón de 20 euros per cápita, al igual que la movilización y la comida, además de los pasajes. Y en su caso, permanecerá en la nación gala del 29 de junio al 8 de julio, ya que también estará en una competencia previa, de esquiladores senior, lo que suma más gastos en su caso, pero fue invitado a esa fase del evento.

En el Championnat du Monde de tonte de moutons (Campeonato del Mundo de esquiladores de ovinos) se medirán 300 profesionales de 40 nacionalidades, para despojar de su lana en diversas modalidades a 5 mil ovejas y se prevé una asistencia de 50.000 visitantes. Cabe recordar que Pincol ya ha logrado numerosos trofeos internacionales, siempre como representante de Chile, tanto en Nueva Zelanda como en otros países del área.

Segundo porvenireño

Por su parte, otro porvenireño, Archie Sepúlveda, también detenta podios en esquila y concurrirá desde la isla grande al torneo mundialista, gracias a que recién hace dos días le confirmaron el único pasaje disponible, que le financiará la municipalidad. Además, el domingo pasado, el ganadero local Juan Carlos Kalazich y el comerciante Renato Saldivia, junto a personal de radio Porvenir, organizaron una exhibición de esquila de ojo y entrepierta realizada por el mismo Sepúlveda, que permitió reunir fondos a beneficio suyo y de Luis Pincol, para ayudarles en la estadía en Europa.

En tanto que las platas necesarias para asistir a la cena y la gala del evento mundial (que estaban en duda para los dos fueguinos), también se consiguió gracias a aportes voluntarios de la comunidad, donde nuevamente resalta la Asociación de Ganaderos, el mismo Kalazich y la Corporación de Deportes de Porvenir. Pero, por lo que se sabe, la representante de Chiloé, Carolina Bahamonde, de Dalcahue, irá por sus propios medios, ya que en su tierra no le resultó el “pase de tarrito” que sí fue favorable entre su gente para los dos competidores porvenireños.