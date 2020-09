Estancieros isleños “sufren” con la incertidumbre, robos y perros salvajes

Para el estanciero Manuel Román, quien mantiene la producción lanar de 2019 en su galpón de esquila, la volatilidad del dólar es la que impidió la venta, ya que los interesados pagaban un precio muy bajo por temor a lo que suceda con el precio de la divisa, algo parecido a lo que ocurre con la centolla en el sector pesca. “La economía mundial se estabilizó un poco y no está tan volátil, esperamos que se fije y asienten algunos parámetros para saber qué hacer”, anticipó.

Mientras, el ganadero Atilio Calcutta señaló que lo peor es no tener una grado de certeza respecto de los precios que vendrán para los distintos tipos de lana y la carne, ya que hoy “los valores son horribles porque no hay poder comprador ni interés en comprar todavía”. Dijo que se ofrece 2,5 dólares el kilo de lana en base limpia, lo que es como trabajar por nada, siendo que el mismo producto se vendió la última faena a más de US$4 el kilo.

Sin embargo, el tema más grave a su juicio, es el rebrote del abigeato en la isla: “hay alrededor de 10 personajes que se dedican al abigeato y siguen robando y no los pillan. Y si Carabineros no funciona, PDI no viene, los tipos ‘la están haciendo de oro’. También me robaron un calentador de la estancia, a un colega le robaron el motor de la prensa, una montura y sé que a otros les robaron cosas”, comentó.

Paralizan obras con trabajadores externos

En tanto, Rodrigo Filipic admitió que sus bodegas están llenas de lana, incluyendo su producción de la temporada pasada y la reciente de preparto, “esperando que el mundo vuelva a la normalidad para ver si el precio se empieza a recuperar, ya que hoy es un problema global y muchos ya están preocupados porque tienen que vender para financiar el año”, resumió. Cree difícil que el mercado se recupere, aunque la situación se estabilice, porque hay mucha lana acumulada en Australia y otros grandes productores mundiales.

Las esperanzas, finalizó el ganadero fueguino, es que comiencen a funcionar las textiles, y sobre todo China retome la confección de ropa con uso de lana. Cerró detallando que la lana se oferta a precios de hace 20 años, ya que la lana Corriedale (la más gruesa) se paga a 2 dólares el kilo base limpia, mientras que en temporadas previas se compraba a seis y US$6,5.

Comisario asegura que no hay nuevas denuncias de abigeato

Consultado ayer por las referencias de los estancieros a una nueva “oleada” de abigeato en sus predios durante la pandemia -incluyendo especies y bienes- el comisario de Porvenir, mayor Manuel Caroca, aseguró que en este periodo no se ha recibido denuncias en gran cantidad, salvo unas pocas. “Hay que ver si ellos denunciaron esos robos o no, pero deben denunciar para nosotros tomar conocimiento”, indicó.

Con ese antecedente, añadió, Carabineros pone en conocimiento al Ministerio Público. Las denuncias pueden ingresar a cualquier unidad de Carabineros o a la Fiscalía, que en este caso opera por internet, pero si no se hacen, los delitos no se conocen. “Uno programa los servicios donde ocurren más hechos y si no se denuncia, nuestro sistema de ingreso y análisis no nos refleja ese sector como punto crítico”, explicó.