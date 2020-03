“Este es el único Gran Premio de Chile y le vamos a seguir prestando apoyo”

Presidente Mauricio Melo y directorio de Fadech en visita a Porvenir Junto con calificar de “espectacular” al evento automotor que en una carrera binacional une a los pueblos que comparten la isla grande, el dirigente de la Federación de Automovilismo de Chile se refirió a las sanciones aplicadas a dos pilotos magallánicos, al porqué el Club de Volantes no sigue al alero de esa federación, a quién le corresponde decidir que el Rally Mobil llegue a Tierra del Fuego y a los planes de 2020, entre ellos, repetir la Formula E y el Rally Mundial en Chile

“Fadech siempre ha apoyado al Gran Premio de la Hermandad Chilena Argentina en Tierra del Fuego. Lo consideramos espectacular y es el único Gran Premio que existe en Chile, ya que de los 10 que había, éste es el único que queda y vamos a hacer todo lo posible para que se mantenga y siga esta tradición que lleva 47 ediciones y por ende, Adelfa tiene todo nuestro respaldo”, aseguró en Porvenir el presidente de la Federación de Automovilismo de Chile (Fadech), Mauricio Melo. El dirigente nacional del deporte automotor llegó a Porvenir invitado por Adelfa (Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo) para celebrar su primera asamblea en Tierra del Fuego.

Porvenir fue elegido así para dar inicio a las actividades administrativas y de dirigencia del deporte “tuerca” del año 2020 en el país. Como se trata de un año de elecciones internas, se debe formar una comisión electoral, la que fue nominada en la ocasión y debe fijar un reglamento y los procesos a seguir.

Seguros de alcance mundial

“Uno de los motivos porque hicimos la asamblea acá es conocer el nuevo directorio de Adelfa y demostrar el apoyo que tiene en la Federación”, sintetizó Melo. Respecto a los seguros que cada piloto adquiere al inicio de una carrera binacional, como lo es el Gran Premio, recalcó que se trata de una instancia que tiene plena vigencia en Chile y Argentina.

“Es un seguro a nivel mundial, porque el que entrega Fadech con sus licencias no es para usarlo en las atenciones, sino que se hace por reembolso, ya que después de ser atendido se presentan los gastos incurridos y el seguro los reembolsa. Lo que incluye un seguro de vida, completamente”, afirmó.

Respecto del apoyo al Gran Premio, detalló que será en todos los aspectos que propendan al feliz resultado del evento “tuerca”, aunque acotó que “en todo lo que esté al alcance de Fadech, naturalmente, porque hay cosas que arrancan de nuestro alcance. Pero en la parte organizativa y en todo lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer igual que en todos los años anteriores”.

Sanciones de Fadech

Respecto de las sanciones aplicadas hace un par de años, a los pilotos magallánicos Camilo Barbería y Francisco Cárdenas, el presidente de Fadech negó que tras su paso por los tribunales de Justicia, esos castigos se hayan anulado. “Es completamente falso, ya que los casos fueron ganados en la Corte Suprema. Este caso llegó a tribunales, el abogado de Camilo Barbería siguió al de Apelación, se ganó en esa Corte y luego se ganó en la Corte Suprema, donde ya no hay nada más que hablar del tema, la sanción estaba puesta y es por tal razón que está castigado y no puede usar licencia”, explicó.

También negó que haya llegado al autódromo de Río Grande (Argentina) en ese caso, para sacar de la carrera a ambos corredores de Punta Arenas, como se relató por las radios en aquella oportunidad, “porque yo no tengo esas facultades -clarificó- sino que le fui a informar el dictamen de la Corte Suprema, en el cual había ratificado la sanción. Y los comisarios deportivos fueron los que excluyeron al piloto”, añadió.

Con relación a si la aplicación de la Ley del Deporte llega hasta el Gran Premio, dado sus alcances en favor de las actividades deportivas, afirmó que sí, porque “llega a los clubes y a las asociaciones. El club está para los pilotos, la asociación para los clubes y la federación para las asociaciones. Ese es el conducto que se da y hay recursos municipales, regionales, estatales y privados”.

Situación del Club de Volantes

Consultado porqué el Club de Volantes de Porvenir sigue hasta hoy excluido de la tuición que dispensa el alero de Fadech, Mauricio Melo especificó que los clubes dependen de las asociaciones, no directamente de esa federación. “Nosotros nos hacemos responsables de lo que son nuestro socios, no sabemos si están incorporados a alguna asociación. Y nuestros socios son las asociaciones”.

“Club de Volantes de Porvenir, hasta donde yo tengo entendido, renunció voluntariamente a la asociación. Después he sabido que formó otra asociación, por lo tanto, no puede tener duplicidad, es como pertenecer al Colo Colo y la U al mismo tiempo. No es compatible. Entonces, si el Club de Volantes pertenece a otra asociación, no puede integrar Adelfa”.

“Pero sí tengo claro, y me consta porque me lo dijo personalmente a mí el señor Vicente Arteaga (presidente del Club de Volantes de Porvenir), es que renunció voluntariamente a la asociación en esa época, No sé ahora qué ha pasado. Si no es socio, claro que no puede participar de las reuniones de Adelfa, pero es un tema que tiene que ver Adelfa según su libro de socios”.

Perspectivas de Fadech 2020

Sobre las perspectivas de trabajo de la Fadech para el presente año, Melo anticipó que está tratando de mantener la Fórmula E en Chile, que hoy está en tratativas con Brasil; también se está viendo un tema que busca solución con respecto al Campeonato Mundial, donde espera se mantenga el contrato para poder hacer una nueva fecha del Rally Mundial en Chile en 2021, lo que está en el Consejo Mundial de Fida (Federación Internacional de Automovilismo), sin que aún se les dé respuesta.

Dijo que la fecha anterior en nuestro país se financió por la Ley de Donaciones por $1.700 millones a través de Fadech, “los cuales Fadech entregó a Lotus porque el Estado dijo que no iba a financiar eventos deportivos sino que cada uno tenía que rebuscarse. Eso es un tema que ve netamente Fórmula E Holding de Inglaterra, en donde nosotros prestamos la entidad para que pasen los dineros y ellos lo financian por medio de un proyectista”.

¿Rally Mobil en Tierra del Fuego?

Finalmente, se le consultó si existe la posibilidad de tener una fecha del Rally Mobil en Tierra del Fuego, un tema que ha permanecido en la palestra desde hace algún tiempo. “El rally nacional está a cargo de un promotor, que es el que decide dónde hace las fechas y las gestiones. Nosotros sólo vemos la parte deportiva, nos mandan el calendario y nos dicen el lugar donde se va a hacer la fecha. Nos encargamos sólo de lo deportivo. Ellos hacen la promoción, los negocios que tienen, si cobran o no, es un tema en el que no nos metemos”.

Adelfa anuncia que Club de Volantes solicitó reincorporación

“Es muy importante que el directorio de Fadech y los presidentes de Arica a Punta Arenas hayan aceptado hacer su primera reunión aquí, en Porvenir. Para esta directiva de Adelfa, que recién está comenzando sus funciones, es un respaldo, un apoyo y podemos concretar algunas relaciones sobre los eventos de 2020 y tener la información de primera mano desde Fadech”.

Así resumió Gabriel Parada, presidente de Adelfa, la importancia de la primera asamblea de la federación de automovilismo sesionada en Tierra del Fuego el pasado domingo. Dijo que su directorio ya está haciendo lineamientos para el próximo Gran Premio de la Hermandad y es así que su primera reunión tendrá lugar en los próximos días.

“Vamos a abordar el tema con mucha anticipación, porque hay elementos técnicos, de organización, de administración, no sólo de relación con los argentinos y las demás instituciones, también ver cómo piensan los pilotos, los mecánicos y todo lo relativo a la institucionalidad pública”, enfatizó.

Respecto al Club de Volantes, Parada aclaró que solicitó su reincorporación a Adelfa, con quienes espera aunar compromisos y voluntades, al igual que con el resto de la ciudadanía para poder cambiar el “switch” del Gran Premio. “No queremos que desaparezca ni que esté mezclado con la polémica y los problemas: al contrario, queremos que siga creciendo y trascienda mucho más allá de lo deportivo”, cerró al respecto.