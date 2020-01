Ex muelle portuario presenta un peligroso forado en su planchada

Ya no se trata sólo de los derruidos edificios del ex Centro de Artes Escénicas y de la antigua Alcaldía de Mar -llenos de todo tipo de inmundicias-, del otrora muelle portuario (luego Muelle Histórico Arturo Prat), en la zona del ex Puerto de Porvenir, pues la destrucción alcanza incluso a aquellos sectores al aire libre que fueron intervenidos hace un par de décadas, con la construcción de una plaza tipo ágora, ornada con plataformas elevadas y “plintos” de cemento. Recientemente se hundió completo -cayendo al mar y provocando un enorme y peligroso agujero- todo un pastelón del que fuera un atractivo paseo público a orillas del mar. La situación es más compleja, pues el acceso al muelle suele ser visitado por decenas de jóvenes y muy habitualmente, por turistas que levantan carpas en la planchada.

Lo peor de lo expuesto, es que no existe iniciativa alguna para que el área pueda traspasarse desde el dominio de la Armada (que tiene potestad en los sectores de costa de las bahías del país) hacia la municipalidad o a algún otro servicio del Estado, lo que impide que el sitio se pueda intervenir. Lamentable, en detrimento de la comuna fueguina, ya que se trata del acceso a la ciudad que bien podría ser de interés turístico, dada su historia y localización.

La ex gobernadora y ex alcaldesa Sylvia Vera, consultada por el tema, dijo que prefería ya no opinar del tema, porque nadie la consultó a tiempo, ni desde el municipio y que cuando concretó, como jefa comunal, el Centro de Artes Escénicas, el edil que siguió a su gestión (Fernando Callahan) lo descuidó y se negó a mantener la obra, iniciándose el deterioro que hoy detenta y que sigue en proceso.