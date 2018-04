Gobernadora fueguina confirmó que se levanta proyecto de un nuevo Juzgado

Tras reciente entrega de nueva Fiscalía viene otra obra del sector Justicia

“Sabemos que está en levantamiento el proyecto de un nuevo Juzgado en Porvenir, y al igual que esta nueva Fiscalía, que es un lujo, muy cálida, construida en madera de lenga; son avances a los que se les va a ir dando la celeridad que requieren, de acuerdo a los recursos, como decía nuestro intendente. Hay muchos proyectos que están en carpeta y se van a ir viendo de acuerdo a las prioridades que en ese momento se estén realizando”.

Así confirmó la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, la iniciativa de edificación de la nueva sede de la magistratura en la capital fueguina, inmueble de larga data que se proyecta edificar en un terreno ubicado en la esquina de calles Padre Mario Zavattaro y Bernardo Philippi, frente a la gobernación isleña y a la esquina noroccidente de la Plaza de Armas de esta ciudad. El terreno -como se recordará- originalmente figuraba como parte de un programa para una nueva sede bancaria y casas de funcionarios del BancoEstado, tentativa que finalmente se desechó.

Desmiente a críticos

Por otro lado, la gobernadora desmintió a las personas que la criticaron por radios locales y de Punta Arenas, porque no habría estado en terreno el día de las inundaciones que afectaron a Porvenir por las intensas lluvias que se precipitaron en la zona. “Criticar a quien estuvo o no en terreno, me parece un despropósito”, remarcó.

“Acá la autoridad provincial está para trabajar en coordinación con todos los servicios públicos y es lo que hicimos. Nosotros levantamos la alerta, convocamos al Comité de Emergencia, nos pusimos de acuerdo, echamos a andar los protocolos, qué le tocaba hacer a cada uno. La alcaldesa tenía que hacer su trabajo, porque ella es la autoridad de la comuna, que es donde teníamos esta contingencia”, clarificó.

Agregó que como gobernadora, a ella le correspondió enterarse de lo que estaba pasando en toda la provincia, monitoreando desde que se dio la emergencia. “De hecho, yo estuve in situ, están las fotografías en las redes, desconozco porqué se dijo que no estuve en terreno, ya que lo estuve, monitorié hasta las 9 de la noche, fui a las casas de las personas afectadas y por fortuna, como se activó tempranamente esta alarma, no llegó a mayores”, aseguró Norambuena.