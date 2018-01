Hitos del 2017: tragedias, crisis de la carne e incierta partida de nuevo hospital

Fotos Félix Iglesias M.

Cuatro hitos marcaron el ámbito noticioso de Tierra del Fuego durante el año 2017: el primero fue la muerte del apreciado piloto de automovilismo deportivo Diego Manquemilla Quelín, quien falleció tras un violento volcamiento cerca del Aeródromo de Porvenir el día 9 de marzo. Debido a los protocolos legales, el retiro de sus restos demoró más de 24 horas, lo que causó la indignación generalizada de la comunidad, cuyos posteriores reclamos y nula acción del otrora gobernador Alfredo Miranda, derivó en la creación del Comité de Defensa de Porvenir el día 13, presidido por el empresario local, Juan Carlos Kalazich, de notable influencia en el devenir porvenireño, y en la posterior remoción de la autoridad provincial.

A la vez, logró mejoras en la morgue y la convención de un protocolo de acción ágil de los servicios involucrados en muertes por accidentes trágicos en la comuna fueguina. Otro hecho que acusó dolor y consternación en la capital isleña fue la pérdida de la vida de un lactante de apenas un año y medio de vida, en el incendio de la casa habitación de la conocida vecina y ex dirigenta social de numerosas instituciones locales, Zunilda Mansilla Gómez, registrado el día 24 de abril. Los sucesos en que la dueña de casa fue salvada del fuego por el transeúnte Solano Díaz, fue otro aspecto felizmente sorprendente del trágico hecho.

Sin carne y sin nuevo hospital

Un tercer caso que influyó en la vida diaria de los residentes fueguinos fue la denominada “crisis de la carne”, que se inició en abril con la formación de una nueva sociedad de carniceros que pretendía operar el matadero municipal de Porvenir, cuya intención fue acogida en forma apresurada por el Concejo Municipal, sin tener los antecedentes que sólo al final del conflicto (a fines de septiembre) se comenzó a resolver, al informarse que el concesionario que detentaba los permisos sanitarios y legales, los poseía intransferibles. Además, porque era muy alto el costo y largos los plazos para acceder a las nuevas exigencias de un servicio similar. La inactividad del recinto mantuvo en vilo y sin carne fresca a la población, pues los propios carniceros debían faenar en Cerro Sombrero o traer el producto desde Punta Arenas. Sólo a fin de año el plantel local volvió a funcionar.

Finalmente, quedará pendiente la resolución para el próximo año del traslado y puesta en funciones del nuevo edificio del Hospital de Porvenir, después que primero, el Comité de Defensa advirtiera a las autoridades que no permitirá su inauguración, en tanto no cuente con cuatro especialistas médicos. Y segundo, porque sus propios funcionarios han asegurado ya en tres ocasiones que no se trasladarán al nuevo edificio, de no reunir el personal de profesionales de salud necesario y mínimo para atender en tan amplia infraestructura asistencial.

Otros hechos del ‘17

Enero: 400 niños de Porvenir quedan sin Cevas cuando párroco se va de vacaciones; Asado Más Grande reúne 4.500 visitas.

Marzo: el día 13 se crea Comité de Defensa de Porvenir, que organiza una marcha con más de 2 mil vehículos y provoca destitución de gobernador Alfredo Miranda.

Abril: Carabineros recupera y devuelve a turista japonés costosa bicicleta robada.

Mayo: traslado de niño con apendicitis se demora porque padres pertenecen a Isapre; obrero forestal Guido Zúñiga muere tras golpear su cabeza en bosque fueguino.

Junio: Jaime Alcarraz dona vehículo para transporte de cadáveres; se suicida vecino de Cerro Sombrero Juan Culún Guala; laboratorio producía marihuana en Porvenir; Rodolfo Cárdenas designado gobernador de Tierra del Fuego.

Agosto: piden a municipio de Porvenir restituir a IND $435 millones mal cobrados por seguro de incendio de gimnasio; feroz ataque de perros mata a 120 gallinas de pequeño emprendedor; incendio destruye casa de ex alcalde Fernando Callahan en lago Blanco.

Septiembre: gobernador anuncia construcción de nuevos pasos fronterizos San Sebastián y Bellavista; llega primera médico especialista residente.

Octubre: Tierra del Fuego supera meta de Jornadas: reúne $52.176.205.

Noviembre: seremi de Transportes anuncia primer servicio de transporte público de Porvenir; emanaciones fétidas es admitida por gerentes de empresa AquaProtein; seis carreras gratuitas ofrecerá Centro de Formación Técnica.

Diciembre: lanzan primer proyecto habitacional con subsidio en Primavera; el gobierno llegará hasta las “últimas instancias” para recuperar casas Cema; rige norma de seguridad a pasajeros de autos en Ferry Pathagon.