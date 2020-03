Hospital de Porvenir ajusta sus horarios y atenciones ante la emergencia sanitaria

“Estimada Comunidad de Porvenir, en respuesta a los recientes acontecimientos nacionales e internaciones por la pandemia del coronavirus (Covid-19), como establecimiento de Salud no nos podemos quedar ajenos, es nuestro deber velar por el resguardo al máximo de la salud de la población. El coronavirus que ocasiona la pandemia es altamente contagioso, y esa facilidad para contagiar es que lo convierte en un problema de salud pública”, comienza indicando un comunicado público del centro asistencial fueguino.

Medidas adoptadas

De esta manera, entre las decisiones que se tomaron, se suspende el funcionamiento de la sala de ejercicios y rehabilitación. Es sabido que los gimnasios y reunir gente en un ambiente cerrado facilita la transmisión del virus; se reacondicionarán los controles de pacientes crónicos, se realizarán controles crónicos abreviados a los pacientes en sus domicilios mediante dispositivos de atención móviles que contarán con personal de salud calificado, esto para evitar que acudan al hospital de forma innecesaria; se reagendarán las horas programadas de exámenes ambulatorios que no son de urgencia, para tres semanas más, inicialmente.

Las horas de morbilidad (cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en relación con el total de la población) se restringirán y se seleccionarán los casos de consultas que no son pertinentes en la urgencia. Se darán sólo 19 cupos de morbilidad: un médico seleccionará según entrevista telefónica los casos pertinentes y decidirá si corresponde agendar o no la hora. El teléfono disponible para ello es exclusivamente el +56951884830, habilitado desde 10,30 a las 13 horas y desde las 14 a las 17 horas, de lunes a jueves y de 10,30 a 13 y de 14 a 16 horas los viernes. Por otro lado, es recomendable no asistir acompañado a la hora de atención, si el caso no es estrictamente necesario.

Asimismo, se generará atención médica vía telefónica al +56951884830, y además, a través de teleconsulta del chat de la página de Facebook. Todo usuario que tenga inconvenientes con licencia médica, receta vencida o certificado debe comunicarse al número 612452364 para coordinar atención. En la urgencia se atenderá a los cuadros que realmente sean graves, por lo que quienes no entren en este criterio de gravedad serán devueltos a sus casas. El sólo hecho de acudir a la urgencia ya es un factor de riesgo para contraer la enfermedad.

El hospital generará dispositivos de atención móviles que realizarán tanto entrega de medicamentos crónicos, como evaluaciones de pacientes en domicilio; la sala Ira/Era seguirá trabajando para los pacientes que estén con enfermedad respiratoria aguda, se mantendrá el vacunatorio para los grupos de riesgo, y además se organizarán medidas para lograr vacunar a los adultos mayores en sus domicilios. Respecto a las atenciones del programa de la mujer, en la jornada de la mañana se atenderán los controles prenatales de 10 a 13 horas. Para los ingresos prenatales se realizarán visitas domiciliarias en las tardes. Los controles de día también se realizarán en domicilio en las tardes. Los controles de regulación serán de 8,20 a 9,30 horas.

Además, el servicio dental no está realizando atenciones programadas, pues durante el periodo de contingencia sólo atenderá urgencias dentales reales, disponiendo un dentista que determinará la pertinencia de la atención. Se pide no acudir al hospital a estos efectos, si no es imprescindible.

Finalmente, se pide a todo usuario que tenga inconvenientes con licencia médica, receta vencida o certificado, llamar al número 612452364 para coordinar atención y se pidió a la comunidad respetar estas decisiones y restricciones, ya que son medidas para evitar el aumento de la tasa de contagio del coronavirus.

Consejos a la comunidad

Finalmente, se subrayaron las recomendaciones a la comunidad, como lavarse las manos frecuentemente (una de las medidas más importantes), respetar la indicación de aislamiento social, permanecer en los domicilios, conocer a su comunidad, para ayudar respetando las normas que se establezcan para evitar que el número de contagios avance, y por último, evitar viajes, pues cualquier exposición a un grupo de gente aglomerada aumenta el riesgo de contraer coronavirus.