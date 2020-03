Hospital reestructura atención para resguardar la salud de la población

Prevención del Covid-19 en Tierra del Fuego Para ayudar a los usuarios del Hospital de Porvenir, incluimos los teléfonos de contacto de sus distintos servicios de Salud

El Hospital de Porvenir, velando el resguardo al máximo de la salud de la población, adoptó diversas medidas ante la pandemia global del coronavirus. Entre las disposiciones están la suspensión del funcionamiento de la sala de ejercicios y rehabilitación, reacondicionamiento de los controles de pacientes crónicos, realización de controles abreviados a los pacientes en sus domicilios con personal de salud calificado, evitando así que acudan al hospital de forma innecesaria. También se reagendaron las horas programadas de exámenes ambulatorios que no son de urgencia, para tres semanas más, inicialmente.

Además, el hospital restringió las horas de morbilidad seleccionando las consultas que no son pertinentes en urgencia. Un médico selecciona en entrevista telefónica los casos pertinentes y decide si corresponde agendar la hora. El teléfono disponible es el +56951884830, habilitado desde 10,30 a 13 horas y desde las 14 a 17 horas, de lunes a jueves y de 10,30 a 13 horas y desde las 14 a 16 horas los viernes. Por otro lado, recomienda no asistir acompañado a la hora de atención, si no es estrictamente necesario.

Además, se generan atenciones médicas en el teléfono +56951884830 y por teleconsulta al chat de la página de Facebook. Todo usuario que tenga inconvenientes con licencia médica, receta vencida o certificado debe llamar al número 612452364 para coordinar atención. En la urgencia se atenderá a los cuadros realmente graves, lo que no serán devueltos a sus casas, pues el sólo hecho de ir a urgencia ya es un factor de riesgo para contraer la enfermedad.

Atenciones móviles

El hospital generó dispositivos de atención móviles que realizan tanto entrega de medicamentos crónicos, como evaluaciones de pacientes en domicilio; la sala IRA/ERA (afecciones respiratorias severas) sigue trabajando para los pacientes que estén con enfermedad respiratoria aguda, se mantiene el vacunatorio para los grupos de riesgo y se organizan medidas para lograr vacunar a los adultos mayores en sus domicilios; respecto a las atenciones del programa de la mujer, en la jornada de la mañana se atiende controles prenatales de 10 a 13 horas y para los ingresos prenatales se realizan visitas domiciliarias en las tardes. Los controles de día también se realizan en domicilio en las tardes. Los controles de regulación son de 8,20 a 9,30 horas

Finalmente, se pidió a todo usuario que tenga inconvenientes con licencia médica, receta vencida o certificado, llamar al número 612452364 para coordinar atención y se encomendó a la comunidad respetar las decisiones y restricciones, “ya que son medidas para evitar el contagio del coronavirus”.

Consejos a tener en cuenta

Se pide lavarse las manos frecuentemente, pues es una de las medidas más importantes; respetar la indicación de aislamiento social permaneciendo en domicilio, conocer a su comunidad para ayudar respetando las normas que se establezcan, cosa de evitar que existan contagios. Evitar viajes, pues cualquier exposición a un grupo de gente aglomerada aumenta el riesgo de contraer coronavirus.