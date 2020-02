Intendente estima que a futuro se asfaltarían las dos pistas del Aeródromo Franco Bianco de Cerro Sombrero

Tras conocer molestia del alcalde Brztilo La autoridad regional aseguró que sigue en pie el proyecto de mejorar los pequeños terminales aéreos de Tierra del Fuego, incluyendo el de la comuna de Primavera. José Fernández también estimó como una posibilidad a tener en cuenta, que el gimnasio que reclama la comunidad de Porvenir pueda surgir modificando el amplio edificio de la ex Textil Corma Magallánica

Fotos Félix Iglesias M.

“He estado haciendo averiguaciones porque me llamó la atención lo que decía por la prensa el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo, acerca de sus quejas por la actual situación del aeródromo de Cerro Sombrero. Efectivamente, la Dirección de Aeropuertos hizo un perfilado de la pista y estamos a la espera que la Dirección de Aeronáutica Civil dé la autorización para que puedan ocuparse de operar esta pista”, resumió el intendente regional, José Fernández, acerca de las recientes expresiones de enojo del jefe comunal fueguino, por el presunto abandono del gobierno a un proyecto que -según sus antecedentes- ya disponía de recursos y debía sólo ejecutarse.

Todo ello, según se recordará, porque la recuperación del terminal aéreo había superado las etapas de aprobación, ya que se trataba de una iniciativa de la Dirección de Aeronáutica Civil para poner en operación y mejorar cada uno de los pequeños aeródromos de Tierra del Fuego. Sin embargo, evocaba el alcalde Brztilo, el recinto aeroportuario Franco Bianco -con una historia de gran actividad hasta los años ‘80- se habría dejado de lado, ya que no contaría con el financiamiento previsto.

Lo anterior, pese a que en la actualidad, el aumento de movimiento en la comuna de Primavera lo ponía en prioridad de las autoridades de Aeronáutica, porque además constantemente se debe hacer aeroevacuaciones médicas hacia la capital regional. “Como dijo el alcalde, falta la parte del edificio del terminal de pasajeros, que era un compromiso de la municipalidad, ellos tienen que levantar ese proyecto”, agregó el intendente Fernández.

“Y en lo otro, vamos avanzando de a poco”, aseguró. Consultado si amén de compactar con material estabilizado la pista principal, se va a asfaltar las dos pistas del Aeródromo Franco Bianco, la autoridad regional estimó que “en algún momento vamos a llegar a eso, porque todas estas pistas tenemos que tenerlas operativas para alguna aeroevacuación, ya sea médica o de cualquier emergencia, así que la Dirección de Aeropuertos tiene un proyecto de mejorar todas estas pistas”, cerró sobre el particular.

Gimnasio en ex infraestructura textil

El intendente también se refirió a la posibilidad de que el otrora galpón central de elaboración de pantalones tipo jeans, de la desaparecida empresa Textil Corma Magallánica, ubicado en la pampa del estero Boquerón, a un costado de la Ruta Porvenir-Onaisín, pueda convertirse en el futuro gimnasio que reclama la comunidad de Porvenir. “La señora alcaldesa con parte de su Concejo estuvieron visitándome y me entregaron un estudio que hizo un ingeniero calculista sobre esa construcción”, refirió.

Dijo que a su vez hizo llegar esos antecedentes a la Dirección de Arquitectura, porque son quienes tienen que ver y determinar la factibilidad de transformar la estructura en un gimnasio que reemplace el incendiado recinto Padre Mario Zavattaro. “Ya están estudiando eso y dentro de unos días vamos a tener novedades si es que la estructura puede ser modificada para hacer un centro de eventos, un gimnasio como el que quiere la comunidad de Porvenir”.

De no ser así, advirtió, cabría abordar el proyecto por otros medios, “de otra forma. No me podría aventurar en esta posibilidad porque yo no soy calculista, ni ingeniero, pero me llevaron un informe muy completo, con planimetría y muchos cálculos, pero eso debe verlo una persona entendida en la materia”, cerró el representante presidencial.