La mayoría de los ganaderos fueguinos ni siquiera ha podido vender su producción lanar de 2019

Debido a la pandemia global del coronavirus Respecto a otros problemas que afligen a los estancieros isleños, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego, René Milicevic, mencionó al abigeato y los perros asilvestrados, además de robos de bienes en campos y parcelas

Su peor momento en décadas atraviesa la industria de la ganadería ovina de Tierra del Fuego debido a la pandemia global del coronavirus, dejando en la incertidumbre respecto al futuro de la lana -y en parte, de la carne- a los productores isleños, que el año pasado preveían para la actual temporada un escenario de mayor bonanza que en ciclos anteriores. Y es que la mayoría de los ganaderos ni siquiera ha podido vender su producción lanar de 2019, ls que mantiene ocupando la mayor parte de sus bodegas, y que se está sumando a la que se producirá (o ya se está produciendo) durante la actual temporada, lo que representa una importante inmovilidad de sus haberes y frena inversiones, mejoras e innovaciones en sus predios.

“Estamos todos con la lana del año pasado sin vender, lo que es complicado porque es casi el 40 por ciento de la producción del año pasado que todavía no se ha comercializado, lo que complica la economía de las estancias. Y el tema de la carne todavía es incierto, porque es hacia fin de año cuando empieza a manejarse, pero en ese sentido la perspectiva no es mala, ya que todo lo que es alimentación no ha tenido problemas, así que esperamos que ese rubro se mantenga bien”, apuntó -desde su predio ganadero del que no “baja” a la ciudad hace 6 meses- el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego (AGTF), René Milicevic.

“Esperamos, y siempre somos optimistas, que el caso de la lana pueda mejorar, pero hasta el momento no se vislumbra nada. En información electrónica de Australia vimos que los últimos remates han sido al alza, hace un par de semanas, pero aún es temprano para emitir un juicio. En el mercado local, prácticamente nadie ha vendido y los que lo han hecho a sido a precios muy bajos, hablamos de menos de un 50% de lo que pagaban hace dos ó 3 años”, complementó el directivo gremial.

Pese a todo, Milicevic denota que la primera responsabilidad de un ganadero es mantenerse trabajando como antes, ya que hay una importante cantidad de trabajadores que dependen de la actividad ovina, quienes son la mayor preocupación del sector. “Después, todo lo que son inversiones han estado frenadas, de acuerdo a lo que pueda ocurrir a futuro, pero hasta el momento no nos ha golpeado tan duro porque tuvimos unos años positivos y siempre hay alguna reserva a la que uno pueda recurrir, aunque esperamos que esto se revierta y tengamos mejores perspectivas en unos meses más”, previó.

Renace el abigeato

Respecto al robo de ganado lanar, otro tema recurrente que aflige a los ganaderos, Milicevic acota que pese a vivirse una emergencia sanitaria, donde la cuarentena y los cuidados deberían extremarse y haber más control, “la verdad es que hemos visto bastantes casos de abigeato. Y no sólo de robo de animales, sino que algo que considero grave y que no existía hace un tiempo, son los robos de bienes y cosas en campos y parcelas”, denunció. En el lado positivo, valoró el fallo judicial reciente en el bullado caso del “mega abigeato”, en el que no se aceptaron las exclusiones que pretendían los imputados y ahora esperan el juicio oral, en octubre o noviembre.

Otras amenazas que sufre la ganadería ovina son los perros asilvestrados, recordó el presidente de la AGTF, tema en el cual dijo ser categórico: “el perro asilvestrado es un animal que se debe eliminar del campo, al que no pertenece. Es introducido, dañino, transmite una serie de enfermedades y atenta contra la salud humana. Y respecto al guanaco, es fauna autóctona, y está protegido y nosotros planteamos que se estudie el comportamiento de su población y controlarla de alguna manera, y aunque no genera daño directo, conviene hacer un buen censo y determinar la cantidad que es sustentable mantener, sin que afecte tanto a la ganadería”.

Terminó señalando que como ganaderos, en el tema de la pandemia han tenido el máximo cuidado en proteger a la gente que trabaja con ellos, como también hacen lo propio consigo mismos y sus familias. En su caso, Milicevic acota que ha permanecido seis meses con su grupo familiar en el campo, lo mismo que sus trabajadores, en los que reconoce el esfuerzo en mantenerse sin contagio, sacrificando no ver a sus propias familias y -entre otras cosas- ni siquiera “bajar” al pueblo para las pasadas Fiestas Patrias.