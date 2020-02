“La receta para enfrentar la vida es hacer con ganas el trabajo, ¡y pasarlo bien!”

Erica Renín, ganadora del XIX Asado Más Grande

No cuatro, si no 5 corderos coció junto a su hija y su yerno, la empresaria hotelera y comerciante de Porvenir, Erica Renín Cárcamo, en la reciente fiesta del Asado Más Grande de Tierra del Fuego, cuya preparación fue -a la postre- la gran ganadora del torneo, después de haber obtenido el tercer lugar en el mismo evento del año anterior. “Asamos 4 corderos parados y uno tendido, en una fiesta en que nos gusta mucho participar, es como un día de campo”, confiesa.

Recalcó que “no fui a ganar, si no simplemente a participar, porque me gusta hacer ese preparado, pero ganar fue algo grande, lo máximo, después de pasarlo bien, quemarse, algo bueno, ¡a mí me encanta!”. La gastrónoma es bien conocida en Porvenir por ser la dueña del Hotel y Restaurante Central y del mini market Las 3 B, con cuya representación ganó con sus asados, elegidos por un jurado exigente y variado.

¿Cómo lo hace para atender tantos emprendimientos?, nos responde: “Es que me gusta. De chiquita que trabajo, lo hago toda la vida, para mí es espectacular trabajar. Lo dejaré cuando algún día quede en cama. Pero la salud me acompaña”, asegura. Sin embargo, hace un relax: “Las fiestas, los bingos bailables, las rancheras y cumbias no las pierdo por nada del mundo. Ahí no paro”.

Fue la ganadora del premio mayor del gran asado, que fue sólo una copa, pero los aplausos fueron multitudinarios y, de paso, le dieron publicidad a sus negocios. “Con el trofeo me conformo, ¡si no iba para ganar, pero ganamos!”. Su receta para una actividad incansable: “somos de preparar buenas comidas, pero también de pasarlo muy bien, ésa es la receta”, cierra entre alegres risas Erica Renín, una más de las emprendedoras de esfuerzo fueguinas.