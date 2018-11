Loma Verde abandonó obras de término de remodelación de la Plaza de Armas

Constructora capitalina dejó los trabajos ayer, a los que les queda sólo un 9%

Desde ayer se evidenció para los profesionales de la municipalidad de Porvenir lo que un trascendido que circuló insistentemente el fin de semana propalaba: el abandono de obras de remodelación de la Plaza de Armas de la ciudad fueguina, que ejecutaba hasta el viernes pasado la empresa constructora santiaguina Loma Verde. Desde muy temprano, cuando llegaron al municipio los primeros funcionarios, pudieron constatar que el habitual trajín que existía a diario frente al edificio consistorial, en el principal paseo de la ciudad -y que en todo caso, desde hace unos meses había disminuido en intensidad- ya no existía y nadie siquiera circulaba entre los árboles y veredas del paseo público.

Cuando en redes sociales aparecieron mensajes que hablaban de la eventual quiebra de la constructora capitalina, le consultamos a la alcaldesa Marisol Andrade, quien admitió que le causaron inquietud los crecientes rumores. Por ello dijo haberse reunido de inmediato con el equipo de profesionales de la institución, para ver el tema de los intereses municipales ante la eventualidad que el rumor fuera cierto.

“El encargado de Obras, Miguel San Martín, nos dijo que sus contratos expiraban el día 23, lo que regía para todos los trabajadores de Loma Verde, pero que no existía quiebra de la empresa. Luego me llamó el dueño de la misma, Alejandro Jamet, quien también me negó el trascendido, asegurando que no era efectivo y que no tramitaba la quiebra de su compañía”.

“Es más, me dio las seguridades de que van a terminar el trabajo de la Plaza de Armas de Porvenir, a la que le queda sólo un 9 por ciento, porque en avance físico llevan un 91%. Eso sí, supimos que hasta ayer (viernes pasado) no habían renovado los contratos, lo que nos llevó a la mencionada reunión”, confesó la jefa comunal.

Informal abandono de obras

Añadió que la boleta de garantía para esta obra supera los cien millones de pesos y que la firma tiene un estado de pago pendiente y en cuanto a inversión, disponen del concreto para los trabajos que faltan, lo que se suma a un adecuado estado económico. Lo anterior fue ratificado por el director de Obras del municipio, Iván Yurjevic, quien ayer reconoció el abandono informal de obras por parte de la constructora.

“Hasta el viernes de la semana pasada sostuvimos reuniones con el profesional residente de la obra, quien señaló que no se iban a la quiebra ni se declaraban insolventes, pero hoy podemos observar que no hay trabajadores ni está el residente, aunque entendemos que hay operarios que deberían estarlo. Vamos a hacer una fiscalización y ver en qué avance y condiciones está lo construido, pero no hay nada formal que diga que la empresa no va a terminar los trabajos”, refrendó el funcionario.

Detalló que Obras Municipales precisamente estaba tramitando el estado de pago N°8 a favor de Loma Verde ante el gobierno regional. Indicó que el proyecto de remodelación de la plaza tenía un costo sobre 1.294 millones de pesos, aunque producto de modificaciones posteriores ya había existido una paralización y aumento de plazos, por problemas del soterrado de cables que no estaban claros y que tenían un costo por parte de los servicios involucrados (Edelmag, Movistar, TV Red), que generó un presupuesto adicional.

Extensión de plazo

Por lo explicado, se acordó entre la constructora y el municipio, eliminar dichas partidas (cerca de $167 millones), lo que incluyó la extensión de plazo de 260 a 500 días, que hasta ayer registraba un avance de conclusión superior al 91% de ejecución, clarificó a su vez la inspectora técnica del proyecto, Carla Velásquez. En detalle, dijo que falta instalar el juego de color de luces de la pileta de aguas danzantes que se trasladó al acceso de calle Zavattaro, casi frente al municipio y están pendientes las gradas de concreto. Terminó apuntando que está a la expectativa de recibir -o no- la certificación de “abandono de obra”, que hasta el mediodía de ayer no estaba definido desde la constructora mediante comunicado alguno.